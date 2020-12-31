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Рубрика: В мире

CNN: Трамп пропустит свою новогоднюю вечеринку во Флориде

Президент США Дональд Трамп прервет свой отдых на юге США и вернется в Вашингтон раньше времени - до наступления 2021 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Празднование Нового года состоится на территории резиденции американского лидера Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Гостям обещали, что на вечеринке появится и хозяин Белого дома. Но планы поменялись, и политик пропустит мероприятие.

Раннее возвращение Трампа в Вашингтон может быть связано с тем, что все мысли главы государства сейчас заняты результатами недавних президентских выборов. Такое мнение высказали эксперты.

В мире США Дональд Трамп Выборы президента США-2020

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