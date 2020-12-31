Эксперты прогнозируют снижение числа ограничений в мировой торговле

Россия, зависящая от спроса на нефть, газ и металлы, может стать одним из главных бенефициаров восстановления мировой экономики после коронакризиса. Каждый дополнительный процент роста мирового ВВП означает более высокий спрос на отечественную экспортную продукцию. Важно, что это может сопровождаться и политической "разрядкой" мировой торговли, снижением количества барьеров - впервые за последние годы, когда разного рода ограничения только множились.

По итогам 2020 года спад мировой торговли составит около 10%, апрельские прогнозы были еще хуже (более 30%), говорит профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский. Наиболее сильно пострадала торговля услугами - авиасообщение, индустрия туризма приняли на себя главный удар пандемии.

При этом почти все предыдущие годы торговля непрерывно росла, больше или меньше. В 2019 году она выросла всего на 1,2%, и это уже был тревожный признак. Главное воздействие, конечно, оказала торговая война Китая и США: она вычитала из роста мирового ВВП по 0,5 процентного пункта ежегодно и оказывала влияние на многие страны (в том числе через снижение цен на нефть и на Россию), отмечает Портанский. Идеальный прогноз на следующий год, предполагающий быстрый отскок мировой экономики, - восстановление торговли до уровня 2019 года.

Неплохая предпосылка к этому - и смена президентов в США. "В Европе уже вздохнули с облегчением, надеясь, что такого безумия с нарушением всех правил ВТО не будет, - говорит Портанский. - Антикитайский настрой у администрации США никуда не денется, но есть надежда возвращение дотрамповского отношения к правилам международной торговли".

Уже к концу этого года наметилась тенденция отмены введенных с начала пандемии ограничений и запретов (их было несколько сотен со стороны почти половины стран мира) на экспорт средств индивидуальной защиты, части лекарств и медицинского оборудования, ряда других товаров. Все это вместе позитивно для глобальной торговли, указывает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов.

Это не означает, что массовую отмену старых барьеров и то, что новые не будут появляться. Международная торговля всегда развивается с учетом двух противоположностей - либерализации и протекционизма, с доминированием одной из этих тенденций. В чистом виде никогда не было ни эпохи свободной торговли, ни тотального протекционизма. Скорее, можно говорить о длинных циклах или периодах мировой конъюнктуры (последний такой всплеск был в 2008-2009 годах).

Политизированность торговой политики США последних трех лет наложилась на мировой кризис, при котором барьеры всегда растут, объясняет Александр Пахомов.

При этом сами торговые ограничения постоянно меняются, появляются их новые формы. Так, в XXI веке на смену заградительным пошлинам пришли нетарифные меры (например, когда импорт рыбы, мяса или молока запрещается из-за риска нарушений санитарных норм), а также барьеры в сфере поставок услуг и технологий. С середины 2010-х годов, помимо волны взаимных санкций, на первый план вышли тарифные ограничения, которая администрация США ввела не только против Китая, но и других стран, в том числе и против России, ссылаясь на интересы национальной безопасности. При этом подавляющее число применяемых в мире ограничительных мер легитимны, то есть основаны на нормах и правилах Всемирной торговой организации, а также положениях национального законодательства. Дискриминационных ограничений, то есть не имеющих правовых оснований, немного.

Индикатором состояния международной торговли станет развитие кризиса вокруг ВТО. Ее влияние упало, США заблокировали систему разрешения споров на площадке этой организации, но говорить о ликвидации этого уникального многостороннего института явно преждевременно, считает Александр Пахомов. "ВТО продолжает как минимум гарантировать определенный уровень недискриминации - например, если бы Россия не была членом ВТО, санкции были бы более жесткими и с более тяжкими последствиями", - говорит Александр Пахомов.

В телекоммуникациях, передовых технологиях будет и дальше преобладать протекционизм, особенно в американо-китайские отношениях, в остальных секторах глобализация будет развиваться и дальше, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Политика финансовых санкций со стороны США будет подтачивать позиции доллара как универсальной резервной валюты и главного средства международных расчетов, прогнозирует он. "Да, об этом давно говорят, а на смену доллару так ничего еще и не пришло, но возможны долгие медленные изменения, а потом быстрый кризис и смена модели", - предупреждает Тимофеев.