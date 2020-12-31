Японцы встретят Новый год в тишине и спокойствии

В Японии новогодние торжества не подразумевают шумных застолий и вечеринок. Однако на этот раз пандемия коронавируса заставила жителей Страны восходящего солнца встретить праздник в еще более спокойной обстановке.

Местное население в ночь с 31 декабря на 1 января, как правило, посещает буддийские храмы, где ровно в полночь священнослужители 108 раз бьют в колокол. Тем самым они очищают собравшихся от 108 пагубных пристрастий и соблазнов, которые остаются в году уходящем. Обычно перед религиозными комплексами в последний декабрьский день собираются большие толпы народа. Сегодня многие люди решили остаться дома.

Эпидемиологическая ситуация в Японии продолжает ухудшаться. Так, в Токио 31 декабря был обновлен рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. Данный показатель впервые превысил 1,3 тысячи человек. Вместе с тем премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что пока не собирается вводить режим ЧС на территории архипелага. Руководитель кабмина распорядился обеспечить должную поддержку медицинской системы в столице, а также напомнил о необходимости соблюдения санитарных мер, среди которых ношение масок и пользование санитайзером.

В начале нового года японцы совершают "хацумодэ" - первый визит в синтоистские храмы. Многие стараются поклониться святыням до окончания выходных. В этот период перед религиозными сооружениями выстраиваются огромные очереди. К примеру, каждый год в первые трое суток января в токийский храм Мэйдзи-дзингу приходят более 3 миллионов человек. В этом году святилище решило воздержаться от ночного богослужения и уже в 16 часов закрыло двери для прихожан. Принимать посетителей там начнут только 1 января с 6 часов.

Глава японского правительства Ёсихидэ Суга 4 января планировал съездить в префектуру Миэ и поклониться богам в храме Исэ-дзингу. На фоне распространения инфекции политику пришлось пересмотреть свои планы и отложить визит до лучших времен. Суга-сан призвал японцев встретить новогодний праздник дома в "спокойной обстановке" и без лишней надобности не покидать жилища. В декабре японский премьер сам столкнулся с серьезной критикой после того, как принял участие в ужине в компании более пяти человек.

Многие японцы в новогодние праздники отправляются в регионы, чтобы проведать родных. Один из моих знакомых рассказал, что решил повременить с визитом к родителям, хотя и не видел отца и мать в течение долгого времени. "Необходимо с ответственностью подойти к здоровью родных. Лишние контакты моим родителям ни к чему", - резюмировал мой собеседник.

Дополнительной причиной для японцев отказаться от поездок в отдаленные префектуры стала временная приостановка кампании субсидирования правительством местного туризма под названием Go To Travel. В рамках акции жители Страны восходящего солнца могли получить внушительные скидки на бронирование номеров в отелях и приобретение туров, а также специальные купоны на питание и сувениры.