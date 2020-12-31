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Рубрика: Общество

Инфекционист назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова назвала необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных россиян.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По ее словам, если к осени 2021 года вакцинацией будет охвачено хотя бы под 50 процентов населения, то будут результаты. "Уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", - цитирует Шестакову РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что поставка в регионы вакцины против коронавирусной инфекции идет в соответствии с графиком. Каждую неделю увеличивается количество пунктов вакцинации. За последние семь дней открылось еще 45 пунктов.

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