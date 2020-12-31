Итальянцы встречают Новый год у компьютеров, наслаждаясь салатом оливье

С 31 декабря по 3 января Италия вновь окрасилась в "красный цвет", а это означает, что жителям Апеннин будет позволено принимать максимум двух гостей, выходить из дома лишь по крайней необходимости, а также соблюдать комендантский час: с 22 вечера и до 5 утра.

Судя по всему, это Рождество и Новый год запомнятся итальянцам, которые привыкли отмечать эти праздники шумно и радостно, надолго. Еще вчера у них была последняя возможность пробежаться по магазинам, отстояв километровые очереди на входе в супермаркет, и закупиться традиционными рождественскими кексами, панеттоне и "русским салатом" (так в Италии называют оливье), а уже сегодня, 31 декабря, им вновь приходиться сидеть взаперти, в надежде на то, что в новом году вирус наконец-то покинет многострадальную Италию.

Итальянское Рождество - это стопроцентно семейный праздник, но еще и время чудес. Учитывая введенные ограничения, от него, несомненно, в большей степени пострадали одинокие и пожилые люди. В сочельник местную прессу облетела душещипательная история. 94-летний итальянец из города Альто-Рено-Терме остался один на Рождество - родственники не смогли приехать к нему по вине локдауна. Мужчина сам позвонил в полицию и спросил, нет ли у них свободного офицера, который мог бы приехать на 10 минут, чтобы вместе поднять праздничный тост. К счастью, правоохранители прониклись ситуацией и исполнили желание старика.

Sì sente solo a 94 anni e chiama i Carabinieri a brindare 🎄 #bologna 💕https://t.co/gtiDY8W4ql pic.twitter.com/gSaLJ5Nsg9 — Lucia Borgonzoni (@senborgonzoni) December 25, 2020

На Рождество в Италии принято играть в большом семейном кругу в томболу ("лотто"). Многим пришлось отказаться от этой милой традиции, но итальянцы не были бы итальянцами, если бы не придумали что-нибудь эдакое, чтобы адаптировать ее под коронавирусные времена. Жители одного из миланских кондоминиумов, вооружишь масками и мегафоном, а также соблюдая социальную дистанцию, устроили турнир прямо в поезде.

Новый год на Апеннинах, в отличие от Рождества, всегда было принято встречать в ресторанах, а кульминацией становился праздничный концерт, который муниципальные власти дарили итальянцам в честь наступившего года. О таком формате в эти дни приходится лишь мечтать - рестораны закрыты аж с 24 декабря, а концерты можно лицезреть в онлайн-режиме. Для того, чтобы не оставлять свою публику без праздника, почти все крупные театры заранее опубликовали на официальных сайтах и соцсетях ссылки, где можно насладиться прекрасным действом. И даже новогодний концерт с участием звезд итальянской эстрады, который с 1993 года проходит в Риме, впервые состоится без публики. Из-за ограничений, связанных с пандемией, итальянцы будут следить за ним из собственных домов.

"Никогда не думала, что буду благодарна технологиям. Раньше мне казалось, что они лишь портят нашу жизнь. Беру свои слова обратно. Только благодаря им я смогу пообщаться с дочерью в новогоднюю ночь, и посмотреть много интересного в прямом интернет-эфире", - поделилась моя соседка Мария Пия.