Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2020 года № 57-РЗ "О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 24 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 162473,3 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 43651128,2 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 31504469,5 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 44808983,1 тыс. рублей;

4) дефицит республиканского бюджета в сумме 1157854,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 172828,3 млн рублей и 184361,5 млн рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 42570199,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 43342000,6 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 29636271,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 30199491,7 тыс. рублей;

3) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 42146454,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 687926,9 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 42825223,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1419041,0 тыс. рублей;

4) профицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 423744,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 516776,9 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. В соответствии с частью 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Прогноз поступления доходов в республиканский бюджет

Утвердить прогноз поступления доходов в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений части 3) настоящей статьи, включая остатки средств, предусмотренные частями 6 и 7 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на казначейских счетах, открытых Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики в территориальных органах Федерального казначейства, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При казначейском сопровождении целевых средств Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики порядке осуществляется санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию региональных проектов:

1) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в случае, если суммарный объем таких сделок у поставщика превышает в течение года 1000,0 тыс. рублей;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 и 4 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, концессионных соглашений;

6) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Положения пунктов 1 - 5 части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из республиканского бюджета:

банкам;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг (за исключением тепловой энергии), электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания;

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

с государственными (муниципальными) казенными учреждениями, являющимися исполнителями указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров);

3) авансовых платежей по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики, авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, субсидий юридическим лицам, бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемых из республиканского бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению указанных субсидий и инвестиций являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета республиканскому бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

4. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с настоящей частью в отношении:

1) целевых средств, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на основании государственных контрактов, определенных правовыми актами органов государственной власти, осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств республиканского бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими и подведомственными им получателями средств республиканского бюджета, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

3) средств, получаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения.

6. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из республиканского бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 7 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

7. Установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из республиканского бюджета средства, указанные в части 6 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2021 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2021 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

8. Главные распорядители средств республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 6 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

9. При отсутствии решений, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2021 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции) и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 7 и 8 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

10. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 9 настоящей статьи, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики перечисляет в доходы республиканского бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, в порядке и сроки, установленные Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 11590000,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9787611,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9866981,6 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кабардино-Балкарской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

7. Приоритетными статьями и подстатьями операций сектора государственного управления являются:

1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) обслуживание и погашение государственного долга;

3) безвозмездные перечисления бюджетам;

4) социальное обеспечение;

5) коммунальные услуги;

6) медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы;

7) продукты питания.

Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2021 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

8. Утвердить объем средств республиканского бюджета, передаваемых бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, на 2021 год в сумме 3980997,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4140768,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4307210,6 тыс. рублей.

9. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

10. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики или уполномоченными им органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики.

11. Предусмотреть бюджетные ассигнования дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств на 2021 год в сумме 340,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 340,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 340,4 тыс. рублей в соответствии с:

1) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 17 августа 2010 года № 01-01-06/06-300 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

2) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 1 ноября 2010 года № 01-01-06/06-433 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

3) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 27 сентября 2011 года № 01-01-06/06-365 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

4) дополнительным соглашением от 24 апреля 2015 года № 2 к Соглашению от 27 декабря 2011 года № 01-01-06/06-565 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

12. Установить, что осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Кабардино-Балкарской Республикой из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), производится за счет ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики.

13. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 131,1 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

14. Установить, что субсидии и бюджетные инвестиции из республиканского бюджета предоставляются юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики и государственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской Республики, при условии отсутствия у них просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой, за исключением случаев, установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Проверка соблюдения указанного условия осуществляется в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики

Правительство Кабардино-Балкарской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, а также работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, если иное не установлено решениями федеральных органов власти.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 13 к настоящему Закону) утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением № 13 к настоящему Закону, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики и из резервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в настоящий Закон, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в республиканском бюджете бюджетных ассигнований, иных межбюджетных трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов муниципальных образований) утверждается Правительством Кабардино-Балкарской Республики до 1 мая 2021 года.

6. Оплата банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами местного самоуправления в установленном законодательством порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности местных администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской Республики могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

7. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджет муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета бюджету муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты.

8. Установить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя за счет средств республиканского бюджета на 2021 год - 50,5 рубля, на 2022 год - 46,02 рубля и на 2023 год - 46,02 рубля;

2) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год - 1,034, на 2022 год - 1,023 и на 2023 год - 1,035.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов

Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в 2021 году из республиканского бюджета не предоставляются.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Кабардино-Балкарской Республики, государственный внутренний долг Кабардино-Балкарской Республики и предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации

1. Установить:

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2022 года в сумме 9257854,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в сумме 368783,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2023 года в сумме 8834110,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в сумме 368783,9 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2024 года в сумме 7948549,2 тыс. рублей.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

3. Установить, что предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в валюте Российской Федерации в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не осуществляется.

Статья 11. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 40000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в республиканском бюджете, в установленных поручениями Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 10000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленных поручениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики случаях, определяемых решениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

3) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 50000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 50000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 50000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

4) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 567850,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на заработную плату и специальные социальные выплаты работникам государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики:

в связи с повышением минимального размера оплаты труда;

в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

в связи с повышением оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

в целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 года № 33-УГ "О государственной социальной поддержке отдельных работников" на выплату специальных социальных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

5) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 870243,2 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 870243,2 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 870243,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в соответствии с дополнительным соглашением от 3 сентября 2020 года № 5 к Соглашению от 6 декабря 2017 года № 01-01-06/06-304 о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, определенные пунктом 10 статьи 6 Федерального закона от 15 октября 2020 года № 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году", в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

6) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 26035,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку,

и на единовременное поощрение при выходе на пенсию за выслугу лет государственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить, что остатки средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2021 года на счете республиканского бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием казенными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, платы за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и в стационарной формах социального обслуживания, восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов в соответствии с федеральным законодательством, направляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующих казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики с внесением изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1-1 статьи 47-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике" дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями министра финансов Кабардино-Балкарской Республики:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при внесении изменений в государственные программы Кабардино-Балкарской Республики между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований соответствующей государственной программы;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью обеспечения расходов по обслуживанию государственного долга Кабардино-Балкарской Республики;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью осуществления расходов по предупреждению ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики, и ликвидации их последствий, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований при применении мер ответственности к Кабардино-Балкарской Республике за невыполнение обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований на неисполненные бюджетные обязательства по состоянию на 1 января 2021 года в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета на 2021 год;

6) перераспределение бюджетных ассигнований по непрограммным направлениям деятельности между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета в связи с необходимостью финансового обеспечения реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов.

4. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







