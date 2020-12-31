Матвиенко: Главное достояние России - это люди, любящие свое Отечество

Уходящий год показал, насколько бесценна жизнь каждого человека, как важны общественное согласие и сплоченность, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в новогоднем поздравлении россиянам с наступающим 2021 годом.

По ее словам, 2020 год "был насыщен многими важными событиями, проверил на прочность и способность преодолевать трудности каждого из нас и страну в целом". "Стремительное распространение пандемии COVID-19 оказало значительное влияние на мировое сообщество, внесло свои трагические коррективы в жизнь всех стран и народов. В сложившихся непростых условиях в Российской Федерации сделано и делается все возможное для поддержки граждан, экономики, медицины и социальной сферы", - отметила глава Совфеда.

По ее мнению, 2020 год показал, насколько бесценна жизнь каждого человека, как важны мир, стабильность, общественное согласие и сплоченность. "Главное достояние России - это целеустремленные и инициативные люди, обладающие высокой гражданской ответственностью, любящие свое Отечество", - уверена Валентина Матвиенко.

"Пусть наступающий год принесет всем здоровье, счастье и благополучие, а желания, загаданные под праздничный перезвон кремлевских курантов, обязательно сбудутся!" - добавила она.