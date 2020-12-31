Закон Республики Мордовия от 26 декабря 2020 года № 91-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Собранием 25 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9984146,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9809146,2 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9984146,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10447730,5 тыс. рублей, в том числе.за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10272730,5 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11027342,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10852342,0 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10447730,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11027342,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год в сумме до 817428,9 тыс. рублей, на 2022 год - до 856060,9 тыс. рублей, на 2023 год-до 904361,8 тыс. рублей.

Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда формируются в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

Средства нормированного страхового запаса используются на следующие цели:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, передаваемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2021 года в результате их неполного использования в 2020 году, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Мордовия с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

2. Фонд предоставляет страховым медицинским организациям средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия А.Здунов







