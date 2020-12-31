Новости

В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате 15:58
Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 15:52
Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже 15:46
Лукашенко поделился своим предновогодним желанием 15:40
Телерадиовещатели продолжат отключать вещание ночью 15:37
Медведев поздравил россиян с Новым годом 15:36
Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год 15:23
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме не отменен 15:12
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом 15:08
Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году 15:03
Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы 14:51
В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию 14:43
Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!" 14:17
В Москве из-за непогоды задержано более 100 новогодних рейсов 13:59
VI Азиатские пляжные Игры вновь перенесены 13:45
Петербургские врачи провели редкую гибридную операцию на шее 13:45
От рака умер саксофонист Боба Сигера Альто Ред 13:14
Мишустин поздравил страну с Новым годом 13:08
Бирюков: Более 1,5 тыс. аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь 13:00
В Москву после Нового года придет русская зима 12:57
От коронавируса умерла актриса из "Альфа" Доун Уэллс 12:56
Внешний госдолг Беларуси в текущем году достиг $18,2 млрд 12:44
В Петербурге открылось отделение скорой медицинской помощи 12:25
К Новому году число покупок сладких подарков для детей выросло в два раза 12:12
Глава UFC хочет провести реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 декабря 2020 г.

Закон Республики Мордовия от 26 декабря 2020 года № 91-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 26 декабря 2020 г.
Опубликован 31 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Принят Государственным Собранием 25 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9984146,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 9809146,2 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9984146,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10447730,5 тыс. рублей, в том числе.за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10272730,5 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 11027342,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 10852342,0 тыс. рублей, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, - 175000,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10447730,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11027342,0 тыс. рублей.

3. Утвердить доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2021 год в сумме до 817428,9 тыс. рублей, на 2022 год - до 856060,9 тыс. рублей, на 2023 год-до 904361,8 тыс. рублей.

Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда формируются в составе расходов бюджета Фонда для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

Средства нормированного страхового запаса используются на следующие цели:

дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить распределение объемов межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда, передаваемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2021 года в результате их неполного использования в 2020 году, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Республики Мордовия с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

2. Фонд предоставляет страховым медицинским организациям средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия А.Здунов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Приложения к закону
(pdf, PDF, 964 Кб)