От коронавируса умерла актриса из "Альфа" Доун Уэллс

Американская актриса и продюсер, признанная красавица, "Мисс Невада" 1959 года Доун Элберта Уэллс скончалась 30 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет.

Как передает Variety, причиной смерти артистки стала коронавирусная инфекция.

Доун родилась в 1938 году в Неваде. После школы изучала химию в колледже. В 60-м закончила Вашингтонский университет со степенью в области театрального искусства и дизайна. Став "Мисс Невада", в том же году - 1960-м - представляла свой штат на конкурсе "Мисс Америка". Активно занималась общественной деятельностью и благотворительностью.

На экранах дебютировала в 61-м с вестернов - "Шайенн", "Мэверик", "Караван повозок", далее - "Сансет-Стрип, 77", Мэри Энн Саммерс в "Острове Гиллигана" (самая известная роль), "Дикий дикий запад", "Лодка любви", "Остров фантазий", "Альф", "Коломбо", "Секс-пылесос" (крайне низкопробная комедия о капиталистическом соревновании двух торговцев данными устройствами).