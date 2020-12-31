Посол РФ: Австрия рассчитывает на успешное завершение "Северного потока-2"

Вена рассчитывает на успешное завершение проекта "Северный поток-2", вопреки санкциям США. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

"Здесь понимают, что проект экономически выгоден Австрии, и рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой и вопреки незаконным санкциям США, которые преследуют узкокорыстные цели - не только оттеснить Россию и продавить собственный СПГ, но и нанести удар по конкурентоспособности энергоемкой промышленности ЕС", - цитирует Любинского РИА Новости.

Дипломат также отметил, что в вопросе реализации "Северного потока-2" Австрия имеет конструктивную, самостоятельную и последовательную позицию с участием ведущего энергоконцерна страны OMV​​​. Посол подчеркнул, что проект носит исключительно коммерческий характер и нацелен на бесперебойное обеспечение Европы газом, потребление которого в последние годы продолжает расти. По данным Любинского, в январе-сентябре только в одну Австрию было поставлено 8,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".

"Мы верим в продолжение полувековой истории успеха в российско-австрийском энергетическом сотрудничестве", - сказал дипломат.