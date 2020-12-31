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31.12.2020 13:00
Рубрика: Экономика

Бирюков: Более 1,5 тыс. аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь

Текст: Ирина Огилько

Более 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь. Подробности рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Городские службы переведены на усиленный режим работы, который продлится до 10 января включительно, они обеспечат бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. аварийных бригад.

"Оперативно-выездные бригады укомплектованы всеми необходимыми материалами и техникой, подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.

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