Бирюков: Более 1,5 тыс. аварийных бригад будут дежурить в новогоднюю ночь

Более 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур будут дежурить в Москве в новогоднюю ночь. Подробности рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Городские службы переведены на усиленный режим работы, который продлится до 10 января включительно, они обеспечат бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тыс. аварийных бригад.

"Оперативно-выездные бригады укомплектованы всеми необходимыми материалами и техникой, подготовлены 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения, три мобильные котельные, сформированы запасы резервного топлива", - сообщил Бирюков.