В России возрождают производство ватной игрушки, которая была популярна и до революции, и в советское время, а потом надолго утонула в море китайского и другого зарубежного новогоднего товара.

Хотя считается, что ватную игрушку в Россию тоже привезли из-за границы. А именно - супруга Николая I Александра Федоровна. После того, как такая игрушка появилась в императорском дворце, она получила распространение по всей стране.

Делать ватную игрушку учили в Смольном институте благородных девиц. При этом ватная игрушка была доступна и для бедных семей. В то время как набор стеклянных елочных шаров мог стоить, как домик в пригороде Петербурга.

Ватная игрушка жила и после революции - изготовлением занимались артели. В 1940-х, например, на елках можно было увидеть Деда Мороза-партизана на лыжах. Позже, когда началась космическая эра, - игрушки в виде космонавтов.

- К нам и сейчас люди часто подходят на выставках и рассказывает про своего ватного Деда Мороза. Кто-то помнит такого с детства, у кого-то сохранился до сих пор, - говорит Светлана Моднова, учредитель центра ремесел "Семейные традиции" и Мануфактуры "Московская игрушка".

Про русскую ватную игрушку давно не было слышно. Хотя она легка в изготовлении, если говорить о материалах (нужна, собственно, вата, проволока, краски), но сложна как произведение искусства. На изготовление одной фигурки нужно четыре-пять дней. Наиболее известные мастерские - в Коломне и вот теперь в Москве, в Николо-Перервинском монастыре.

- Когда переехала в Москву из Сочи, где осталась вся моя работа, стала искать, чем заняться, смотреть, какие есть мастер-классы: первое образование у меня - художник-модельер, - рассказывает Светлана Моднова. - Увидев ватную игрушку, мне захотелось ее сделать. Стала искать сообщество мастеров, которые ей занимаются, чтобы пообщаться, узнать, как изготавливают. И поняла, что такого сообщества нет, в отличие от кукольников, тех, кто шьет мишек Тедди...

В итоге Светлана зарегистрировала Центр семейных традиций, где с 2018 года занимались продвижением ватной игрушки. А в 2020-м получили финансирование из Фонда президентских грантов.

Мануфактура русской игрушки сейчас находится в большой келье Николо-Перервенского монастыря. Светлана объясняет, что платить за аренду средств не было, а с монастырем удалось договориться на благотворительной основе:

- У нас мастерицы из Москвы, Подмосковья и других регионов. Всего на мануфактуре работает 15 человек. Нашей задачей было не только возродить производство ватной игрушки, но и обучить мам, у которых дети с инвалидностью, и женщин предпенсионного возраста, потерявших работу. Многие - с художественным образованием. Мы предлагаем и онлайн обучение. Важно, чтобы человек был оформлен как самозанятый. Тогда мы можем платить деньги за работу.

Но назвать Мануфактуру русской игрушки бизнесом нельзя, потому что игрушка интересна только перед Новым годом, зарабатывают на ней лишь в ноябре-декабре.

Сейчас русскую ватную игрушку можно приобрести, например, в ГУМе - там продаются игрушки из Коломны.

Игрушки с мануфактуры, как правило, заказывают онлайн, правда, как говорит Светлана, почти все перед Новым годом выкупили крупные компании для корпоративных подарков: "С ними мы общаемся в феврале-марте, потому что закупки заканчиваются в мае. Наша задача не только научить делать игрушку, но и продать ее".

Стоимость одной игрушки, по словам Светланы, от 1000 до 3500 рублей:

- Технологический процесс у нас разделен по функциям. Один человек делает скелетики для игрушек, другой расписывает лица, третий "одевает" игрушку, четвертый бороду Деду Морозу приклеивает… И работницы получают деньги в соответствии с той работой, которую выполнили. Но главное - в этих игрушках наше наследие, которое едва не исчезло и которое вдохновляет нас.