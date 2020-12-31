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31.12.2020 09:16
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 6076 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 6076 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 627 368.

Фото: РИА Новости
Штаб по коронавирусу ответил на главные вопросы по вакцинации

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В столице продолжает расти число категорий москвичей, которым доступна запись на прививку от COVID-19. С 28 декабря пройти процедуру бесплатной вакцинации могут горожане старше 60 лет, а также работники сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, волонтеры.

Прививочная кампания идет в 70 пунктах, открытых на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы сделать прививку от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также по телефону пункта вакцинации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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