Глава правительства Сахалина исполнил новогодние желания двух сестер

Сестры - близняшки Анастасия и Екатерина Малинкины в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний" попросили у Деда Мороза наборы для рисования. Их просьбу "снял" с "Елки желаний" председатель правительства островного региона Алексей Белик и пригласил девочек на чай.

Насте и Кате 17 лет, обе занимаются рисованием. Они из многодетной семьи, у девочек есть трехлетняя сестренка. В списке творческих достижений близняшек - первое и третье места на региональном этапе художественной олимпиады "С чистого листа", успешное участие в различных творческих конкурсах. При этом у каждой из художниц в детстве были свои пристрастия. Кате больше нравилось рисовать натюрморты и портреты, а Насте - картины на свободные темы.

Семья живет в Углегорске, и в гости к Алексею Белику они приехали в областной центр Южно-Сахалинск. Разговор за столом принял почти профессиональный характер. Речь зашла о тонкостях использования масляных красок, акварели, гуаши. Дело в том, что в юности глава правительства сам увлекался рисованием и окончил художественную школу.

Мама девочек Анжелика Петровна работает медсестрой в больнице, отец - электрик. По словам мамы, девочки учатся в 11 классе. Кстати, в Углегорске всего две школы, и они не закрывались в 2020 году из-за пандемии, так что все школьники города учатся в традиционном режиме.

- Катя хочет учиться далее в художественном училище и в будущем стать дизайнером. Настя думает изучать в вузе японский язык и стать переводчиком, считает, что это перспективная профессия для островного региона, с которым девушки в будущем хотят связать свою жизнь,- рассказывает их мама.

Анастасия получила от Деда Мороза профессиональный набор из 120 цветных акварельных карандашей. Екатерине зимний волшебник передал телевизор. Эмоции девочки оказались настолько сильными, что она не смогла сдержать слез.

За время проведения всероссийской акции "Елка желаний" исполнились мечты 7950 сахалинских ребятишек.