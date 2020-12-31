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31.12.2020 06:00
Рубрика: Общество

Мечты четверых детей Евдокимовых из ЕАО исполнились на "Елке желаний"

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба администрации ЕАО. Фото: Пресс-служба администрации ЕАО.
Фото: Пресс-служба администрации ЕАО.

Письмо на "Елку желаний" от всех детей многодетной семьи Евдокимовых из Еврейской автономной области написала старшая Вера. Игрушки, телефон, беспроводные наушники и фрукты стали приятным подарком для юных биробиджанцев.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний"

Просьбу детей исполнила депутат Законодательного Собрания ЕАО и глава медиахолдинга Елизавета Славина.

- Семья очень хорошая, мама работает, папа военнослужащий. Она не считается малообеспеченной, но это же не означает, что желание детей выполнять не надо… Мама вкладывает в детей много энергии и сил, стимулирует их заниматься гимнастикой. Вера была инициатором письма на "Елку желаний" и спросила у сестер и брата, что они хотят. Желания у ребят совершенно земные: девочка Даша идет в первый класс в этом году, и мы купили по ее просьбе телефон, который поддерживает поисковые системы. Сама Вера захотела беспроводные наушники, потому что телефон ей уже подарила бабушка, - рассказывает Елизавета Славина.

Полина захотела иметь куклу, чем озадачила Деда Мороза в лице депутата, потому что свои дети Елизаветы выросли, и пришлось сильно призадуматься, какие сейчас куклы в "моде". В итоге был выбран большой пупс, который умеет пить, есть, разговаривать. Самый младший в семье брат Веры, Даши и Полины Саша пожелал иметь пальчиковые краски.

Поскольку новый год без фруктов - не праздник, семья Евдокимовых получила фрукты, детей также и пригласили на новогодний праздник в медиахолдинг.

- Это замечательная акция. Все наши желания исполнились. Дети счастливы, довольны. Так дорого это внимание, забота. Очень рада, что на многодетные семьи стали обращать больше внимания, - говорит имама детей Елена.

Кстати

В преддверии Нового 2021 года в Магаданской области участниками акции "Елка желаний" стали более 190 ребят из детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей. Мальчик Коля из школы-интерната поселка Сокол получил желанный микроскоп, смотреть фильмы и играть в виртуальные игры при помощи 3D-очков будет воспитанник ольского детского дома Алексей. Магнитная доска с развивающими играми стали желанием юной воспитанницы детского дома - семилетней Альфии.

Среди подарков, которые дети из чукотских населенных пунктов попросили у Деда Мороза, - смартфоны, планшеты, куклы и роботы-трансформеры. Все эти желания исполнены. По словам губернатора округа Романа Копина, "Елка желаний" станет на Чукотке традицией. "Важно помогать исполняться желанием детей", - сказал он.

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил пятилетней Ире Васиной, которую мама - старшая медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Приморской краевой клинической больницы №1 - воспитывает одна, кукольный домик с кухней. А 13-летниему особенному ребенку Виталию Баранову из Артема - складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.

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