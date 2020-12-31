Мечты четверых детей Евдокимовых из ЕАО исполнились на "Елке желаний"

Письмо на "Елку желаний" от всех детей многодетной семьи Евдокимовых из Еврейской автономной области написала старшая Вера. Игрушки, телефон, беспроводные наушники и фрукты стали приятным подарком для юных биробиджанцев.

Просьбу детей исполнила депутат Законодательного Собрания ЕАО и глава медиахолдинга Елизавета Славина.

- Семья очень хорошая, мама работает, папа военнослужащий. Она не считается малообеспеченной, но это же не означает, что желание детей выполнять не надо… Мама вкладывает в детей много энергии и сил, стимулирует их заниматься гимнастикой. Вера была инициатором письма на "Елку желаний" и спросила у сестер и брата, что они хотят. Желания у ребят совершенно земные: девочка Даша идет в первый класс в этом году, и мы купили по ее просьбе телефон, который поддерживает поисковые системы. Сама Вера захотела беспроводные наушники, потому что телефон ей уже подарила бабушка, - рассказывает Елизавета Славина.

Полина захотела иметь куклу, чем озадачила Деда Мороза в лице депутата, потому что свои дети Елизаветы выросли, и пришлось сильно призадуматься, какие сейчас куклы в "моде". В итоге был выбран большой пупс, который умеет пить, есть, разговаривать. Самый младший в семье брат Веры, Даши и Полины Саша пожелал иметь пальчиковые краски.

Поскольку новый год без фруктов - не праздник, семья Евдокимовых получила фрукты, детей также и пригласили на новогодний праздник в медиахолдинг.

- Это замечательная акция. Все наши желания исполнились. Дети счастливы, довольны. Так дорого это внимание, забота. Очень рада, что на многодетные семьи стали обращать больше внимания, - говорит имама детей Елена.

Кстати

В преддверии Нового 2021 года в Магаданской области участниками акции "Елка желаний" стали более 190 ребят из детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей и оставшихся без попечения родителей. Мальчик Коля из школы-интерната поселка Сокол получил желанный микроскоп, смотреть фильмы и играть в виртуальные игры при помощи 3D-очков будет воспитанник ольского детского дома Алексей. Магнитная доска с развивающими играми стали желанием юной воспитанницы детского дома - семилетней Альфии.

Среди подарков, которые дети из чукотских населенных пунктов попросили у Деда Мороза, - смартфоны, планшеты, куклы и роботы-трансформеры. Все эти желания исполнены. По словам губернатора округа Романа Копина, "Елка желаний" станет на Чукотке традицией. "Важно помогать исполняться желанием детей", - сказал он.

Глава Приморья Олег Кожемяко вручил пятилетней Ире Васиной, которую мама - старшая медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Приморской краевой клинической больницы №1 - воспитывает одна, кукольный домик с кухней. А 13-летниему особенному ребенку Виталию Баранову из Артема - складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.