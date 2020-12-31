На 1 января у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение

В первой половине ночи 1 января на акватории Тихого океана, прилегающей к центральным Алеутским островам, ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Об этом сообщается на сайте Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 1 января шторм придет в акваторию Берингова моря, на восточное и юго-восточное побережья. Волнение моря усилится до 10-12 метров. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 3 января.

Судам, которые могут находиться в штормовых районах, спасатели рекомендуют принять меры повышенной предосторожности. При этом отмечается, что для прибрежных населенных пунктов шторм угрозы не представляет.