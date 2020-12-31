В Приморье восстановлено прерванное из-за морозов энергоснабжение

Полностью восстановлено электроснабжение жителей города Большой Камень, которые ранее остались без света из-за аномальных морозов, сообщает РИА Новости.

Отключения произошли во вторник вечером и в среду утром. Это случилось потому, что возросла нагрузка на электрические сети из-за аномальных морозов - более 21 градуса мороза.

Все центральные тепловые пункты города были обеспечены электроснабжением, в том числе по резервным схемам.

Аномальные морозы в новогодние дни прогнозировали приморские синоптики.

Между тем

Углегорский район Сахалинской области, в котором проживают более 21 тысячи человек, оказался обесточенным 31 декабря из-за обледенения проводов ЛЭП, сообщает "Интерфакс". Восстановление энергоснабжения ожидается в ближайшие часы.