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Рубрика: Общество

Акция #СНовымГодомДоктор завершилась вручением подарков

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Акция #СНовымГодомДоктор, организованная Штабом помощи врачам, завершилась вручением новогодних подарков медикам иркутских больниц, на базе которых развернулись ковидные госпитали.
Фото: Евгений Козырев Фото: Евгений Козырев
Фото: Евгений Козырев

- Это все кому? Нам? Как - нам? А за что? - врачи и медсестры Иркутской городской клинической больницы №1 потрясенно наблюдали, как волонтеры заносят и заносят в вестибюль пакеты и ставят их под елочку.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Главный врач Любовь Лялина сердечно поблагодарила волонтеров и организаторов акции.

- Наша клиника одна из первых была перепрофилирована под инфекционный госпиталь, - сказала она. - Конечно, усталость накопилась. Будем честны - к этой ситуации мы оказались не готовы, в первую очередь - психологически. Никто не думал, что ковид так изменит нашу жизнь. Спасибо всем, кто нам помогает! А за елки и за подарки, в которые вложено столько тепла и любви, спасибо вдвойне. Понимаете, весь этот год мы живем со словом "Надо!". Но мы тоже люди, у нас тоже иногда просто больше нет сил. И когда нам вот так дарят праздничное настроение, мы готовы снова работать. И в Новый год, и в любой другой день.

- Долго думали, что положить медикам под елку, - поделилась одна из организаторов движения Анна Суркова. - Предложения были разные. Сошлись на том, что уютный теплый плед, хороший крем для рук и, конечно, плитка шоколада никогда не будут лишними.

Каждый пакет был украшен детским рисунком - так воспитанники детских школ искусств и их наставники внесли свою лепту в праздник для врачей. Рисунки оказались очень разными: кто-то изобразил рождественского ангела, кто-то - любимого кота, но были и рисунки, на которых дети изобразили врачей.

- Вопросы сбора средств, закупки, упаковки и развоза подарков по клиникам решали всем миром, - добавила координатор Штаба помощи врачам Маргарита Ли. - Обзванивали компании, просили помочь. Никто не отказывал, хотя ясно же - времена непростые. Это огромное счастье - знать, что рядом столько добрых, хороших, отзывчивых людей.

Фото: iStock
Врачи: Подарок может стать источником распространения COVID-19

Врачи Областной больницы и Городской клинической больницы №10 получили не только подарки от волонтеров, но и пластиковые забрала и держатели для масок от воспитанников детского технопарка "Кванториум Байкал".

- Это 150 защитных экранов и 500 держателей для масок, - показывает на объемные коробки руководитель технопарка Антон Гладков. - За месяц мы с ребятами реализовали этот проект.

Сначала юные техники разработали 3D модели будущих изделий, а потом сами их вырезали на лазерном станке.

- Мы с членами штаба волонтеров стали уже почти родственниками, - отметила врач-эпидемиолог ГКБ№10 Оксана Савинова. - Мы чувствуем, что у нас есть надежный тыл. Поверьте, это очень важно - знать, что о нас кто-то беспокоится, тратит силы и личное время, чтобы нас порадовать.

О том же говорил и Владимир Хабудаев, главный врач Инфекционной больницы:

- Понимаете, врачу важно, чтобы ему сказали "спасибо!". Не надо дорогих подарков - просто посмотрите в глаза человеку, который, быть может, не спал ночей, чтобы вытянуть вас, поблагодарите его от души, от сердца - так, чтобы он согрелся от вашего доброго слова. Это, если честно, все, что нам надо. Вы посмотрите на моих девчонок - у них вон глаза на мокром месте, так они счастливы и рады…

Штаб помощи врачам, придя в себя от пережитого, выдохнул и объявил: "Продолжение следует!"

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