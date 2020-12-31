Какие просьбы отправили на "Елку желаний" дети из Новосибирска

Новосибирскую "Елку желаний", установленную на площадке культурного пространства "Юность", украсила 91 мечта. Именно столько искренних просьб в режиме онлайн прислали дети со всего региона в рамках всероссийской акции. До 28 февраля исполнить мечту с хвойной ветки может любой человек или .

Как рассказала "РГ" куратор акции в регионе Ольга Пьянзина, среди открыток с желаниями есть и две, подписанные пожилыми людьми - участие в акции могут принять и люди от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или испытывающие жизненные трудности. Взрослые мечтают о практичных вещах: планшете для общения с близкими по сети, о большом телевизоре.

Среди детских желаний тоже есть такие. Но все же подавляющее большинство ребят мечтают о прекрасном. Кто-то хочет фортепиано, причем не какой-то электронный синтезатор, а настоящий акустический инструмент, с душой. Кто-то мечтает поплавать с дельфинами. Кто-то просит, чтобы его поздравил Филипп Киркоров. А одна шестилетняя девочка загадала встречу с Николаем Расторгуевым.

Около десятка пожеланий с волшебной елки уже исполнены. Так многодетная семья, в которой воспитываются шесть приемных детей, очень хотела побывать за кулисами знаменитого на всю страну новосибирского оперного театра. Это желание исполнил губернатор Андрей Травников, договорившись с руководством театра о настоящей экскурсии.

- В Новосибирск мы переехали в прошлом году из небольшого алтайского поселка, - рассказала "РГ" учитель начальных классов и приемная мама счастливых детей Елена Кочетова. - К сожалению, деревня там умирает. Когда-то в школе, где я преподавала, было 11 классов - больше ста учеников, а когда мы уезжали, оставалось всего 27 ребят. Долго выбирали между Барнаулом и Новосибирском, в итоге решили перебраться сюда. Новосибирск ведь - город возможностей. Даже детские мечты вот исполняются.

Переехав в большой город, дружная семья мечтала посмотреть его самые красивые места. Большой театр, о котором дети столько слышали еще на Алтае, был в списке чуть ли не первым. Но грянула пандемия и город, по большому счету, до сих пор остается неисследованным. Теперь же благодаря "Елке желаний" напротив строки "посетить НОВАТ" Елена Кочетова поставила галочку.

На экскурсию смогли попасть трое из шести детей. Незадолго до начала балета они побывали в большом и малом залах оперного театра, увидели, как выглядят зрительские места глазами артистов, заглянули и в громадный цех декораций. Большое впечатление на ребят произвели копии античных скульптур, установленных в зале, и огромная люстра под куполом театра - около 2,5 тонн огней и блеска. Уже вернувшись домой, ребята разглядывали эту громадину в подробностях на картинках подаренных им календарей.

- А нашей восьмилетней Насте посчастливилось даже спеть со сцены оперного театра, - говорит Елена Кочетова. - Она, конечно, очень стеснялась, ведь такая большая сцена, незнакомые люди смотрят. Даже немножко забыла слова, хотя это наша любимая песня про маму и дочь, которую она без устали дома поет в караоке. Но вообще-то больше всего она мечтает о танцах, думаю, скоро получится записать ее в танцевальный кружок. Как знать, может быть ей еще представится не одна возможность выйти на эту сцену.

Но то, что вся семья в ближайшее время вернется в НОВАТ - совершенно точно. Им пообещали подарить билеты, нужно только дождаться, когда вохобновят регулярные спектакли. В правительстве Новосибирской области пообещали исполнить мечты и других семей. Например, министр труда и соцразвития региона Ярослав Фролов уже вручил 14-летней Елене Шендрик билеты в дельфинарий. А министр образования Сергей Федорчук взял на себя роль Деда Мороза сразу для троих ребят: один счастливчик в ближайшее время получит планшет, другой - долгожданный конструктор, а третий тоже отправиться в дельфинарий, билеты в который и попросил у "Елки желаний".

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов вручит начинающему 8-летнему спортсмену Семену Овсянникову набор гантелей. А еще исполнит мечту 11-летнего Вячеслава Лапина, который побывает на игре хоккейного клуба "Сибирь", а может быть даже попадет на тренировку команды и получит автографы игроков.

Справка "РГ"

Всероссийская акция "Елка желаний", организованная благотворительным проектом "Мечтай со мной", проходит уже в третий раз. В рамках акции исполняются желания, связанные с приобретением развивающих материалов и книг, музыкальных инструментов, товаров для хобби, детских игрушек и цифровой техники, спортивного инвентаря, одежды и праздничных костюмов. За время проведения акции уже исполнено 7950 желаний.