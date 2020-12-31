В Петербурге объявлен приговор еще одному убийце-расчленителю

В Петербурге вынесен обвинительный приговор по очередной расчлененке. Газмат Алхаматов, 1995 года рождения, признан виновным в совершении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пункта "в" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).Суд приговорил Алхаматова к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщило ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Согласно данным следствия, в мае прошлого года в одной из квартир Невского района города между Алхаматовым и его знакомым 1977 года рождения вспыхнул конфликт. Обвиняемый не менее двух раз выстрелил из пистолета в голову мужчине. От полученных травм тот скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело убитого, а затем вывез и закопал его части тела в различных местах на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области.

Также обвиняемый похитил автомобиль марки "Cadillac SRX", стоимостью 500 тысяч рублей, принадлежащий убитому.