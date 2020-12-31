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31.12.2020 09:39
Рубрика: Происшествия

Бывшие топ-менеджеры "Крымэнерго" осуждены за мошенничество

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор за мошенничество бывшим должностным лицам ГУП РК "Крымэнерго". Бывший первый заместитель гендиректора и экс-руководитель аппарата энергокомпании получили реальные сроки за выстраивание преступной схемы платного подключения к энергосетям по ускоренной схеме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым
Менеджеров "Крымэнерго" задержали по подозрению в мошенничестве

По версии следствия и суда, план хищения денег у потенциальных абонентов разработал первый замгендиректора предприятия - для этого он вступил в сговор с действующим на тот момент руководителем аппарата "Крымэнерго". Мошенники решили обогатиться на реально существующей проблеме - затягивающейся на годы и сложной процедуре подключения к сетям.

- Подсудимые получали деньги с граждан, что обращались за выдачей технических условий, заключением договоров на присоединение к электросетям, переустройством сетей и по другим вопросам, - рассказали в надзорном ведомстве. - Один из подсудимых получал деньги за якобы содействие в получении соответствующих услуг.

Полученные барыши осужденные делили между собой и распоряжались ими по своему усмотрению. Всего бывшие чиновники "заработали" таким образом более 350 тысяч рублей. Когда подельники проворачивали очередную мошенническую сделку - пытались получить от бизнесмена первый "транш" - 300 из 500 запрошенных тысяч рублей - руководитель аппарата был задержан сотрудниками УФСБ в салоне автомобиля.

Суд признал энергетиков виновными по части 3 статьи 159 К РФ (мошенничество с использованием служебного положения, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Окончательное наказание - три года лишения свободы со штрафом 120 тысяч рублей каждому. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.

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