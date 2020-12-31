Роналду стал лучшим снайпером топ-5 лиг Европы в 2020 году

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром среди всех футболистов, выступающих в пятерке сильнейших первенств Европы в уходящем году.

Португалец забил 33 мяча в чемпионате Италии. Его ближайшим преследователем был форвард мюнхенской "Баварии", игрок года по версии ФИФА Роберт Левандовски. Поляк 32 раза отличился в Бундеслиге. Третье место в этом рейтинге занял снайпер римского "Лацио" Чиро Иммобиле (28). В топ-5 также попали: Мохаммед Салах ("Ливерпуль") и Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), забившие по 23 гола.

"Я все еще хорошо себя чувствую. Надеюсь отыграть еще много-много сезонов. Кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас я в порядке. Вижу яркое будущее впереди и я этому рад", - приводит слова Криштиану Associated Press.

Тем временем Ассоциация игроков Италии объявила претендентов на призы в ряде номинаций по итогам минувшего сезона национального первенства. Победители будут выбраны в ходе голосования футболистов, а также жюри, включающего тренеров, судей и журналистов. Награды будут вручены лауреатам в ходе мероприятия Gran Gala del Calcio. На приз лучшему бомбардиру претендуют Роналду, Златан Ибрагимович ("Милан") и Ромелу Лукаку ("Интер"), лучшему тренеру - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Симоне Индзаги ("Лацио").