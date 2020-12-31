Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 г. № 397 "Об утверждении форм, порядка заполнения, форматов и сроков представления в электронном виде заявок о фиксации информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции"

Зарегистрирован 29.12.2020 г. № 61912

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением пунктов 2.17, 2.18, 17.1, 17.2, 18.1 и 18.2 Формы, порядка заполнения, форматов и сроков представления заявок о фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации, согласно приложению к настоящему приказу, вступающих в силу с 1 апреля 2021 г., и действует до 1 января 2027 г.