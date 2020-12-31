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31 декабря 2020 г.

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 г. № 398 "Об утверждении требований к автомобильному транспорту, оборудованию для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения"

Дата подписания 17 декабря 2020 г.
Опубликован 31 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Зарегистрирован 30.12.2020 г. № 61931

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г., за исключением требований к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащается автомобильный транспорт, используемый для перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции, являющихся приложением № 3 к настоящему приказу.

Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 г. № 398
(pdf, PDF, 544 Кб)