Зарегистрирован 30.12.2020 г. № 61931
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2020 г.
Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г., за исключением требований к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения, которыми оснащается автомобильный транспорт, используемый для перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 % объема готовой продукции, являющихся приложением № 3 к настоящему приказу.