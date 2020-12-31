Приказ Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 г. № 398 "Об утверждении требований к автомобильному транспорту, оборудованию для учета объема перевозок этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции в объеме, превышающем 200 декалитров в год, к специальным техническим средствам регистрации в автоматическом режиме движения"