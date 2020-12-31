Указ губернатора города Севастополя от 30 декабря 2020 года № 110-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

Новости

МЭР: Меры кабмина по ограничению роста цен показали эффективность 19:03
Росстат: Инфляция в декабре составила 0,8% 18:29
Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом 18:02
Путин и Мишустин поздравили Патриарха с праздниками 17:42
В МИД Беларуси озвучили концепцию председательства страны в СНГ 17:36
Матвиенко: Главное достояние России - это люди, любящие свое Отечество 17:07
Онлайн-курс МФТИ по программированию стал лучшим по мнению EdCrunch 17:06
В Ростуризме рассказали, как Петербург смог сгладить последствия пандемии 17:06
Сварен первый кузов серийного седана Aurus Senat 16:40
В московском метро пассажир "ради хайпа" остановил поезд 16:30
Путин освободил Гриня от должности заместителя генпрокурора РФ 16:24
В Госдуме ответили на заявление Киева о нормандском формате 15:58
Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 15:52
Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр в Париже 15:46
Лукашенко поделился своим предновогодним желанием 15:40
Телерадиовещатели продолжат отключать вещание ночью 15:37
Медведев поздравил россиян с Новым годом 15:36
Минтруд оценил размер прожиточного минимума за 2020 год 15:23
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме не отменен 15:12
Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом 15:08
Полностью перерабатывать упаковку начнут в 2022 году 15:03
Всебелорусское народное собрание не будет менять конституционные нормы 14:51
В Минобороны объявили о завершении осеннего призыва в армию 14:43
Зачем "Роскосмосу" патентовать фразу "Поехали!" 14:17
В Москве из-за непогоды задержано более 100 новогодних рейсов 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
31 декабря 2020 г.

Указ губернатора города Севастополя от 30 декабря 2020 года № 110-УГ "О внесении изменения в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести изменение в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности", заменив в пункте 22 слова "10 января 2021 г." словами "17 января 2021 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией