Умер автор музыки к фильмам с Бельмондо и Делоном Клод Боллинг

Прославленный французский композитор, джазовый пианист и актер, близкий друг Оскара Питерсона Клод Боллинг скончался 29 декабря в возрасте 90 лет. Некролог артиста публикует Le Point. Как уточнено, музыкант, "страдавший от множества болезней", отошел в госпитале Сен-Клу в пригороде Парижа.

Память коллеги почтила в своем Twitter Бриджит Бардо, дружившая с композитором шестьдесят лет.

Claude Bolling, mon « dubol » est parti emportant avec lui ma jeunesse et 60 ans d’amitié fidèle, de joie de vivre, de chansons rigolotes, et d’une complicité insouciante. pic.twitter.com/RcEOcWG8cG — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) December 30, 2020

Боллинг родился в Каннах 10 апреля 1930 года. Во время оккупации перебрался в Ниццу, где учился у Мари-Луизы "Боб" Колин, мультиинструменталистки одного из женских оркестров. В шестнадцать Клод уехал в Париж и собрал свою группу, первую пластинку выпустив в восемнадцать.

На счету Боллинга, которого во Франции считают "эталоном джаза", - сотни разноплановых произведений и музыка к фильмам. В том числе к "Борсалино" с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо и его продолжению, к "Великолепному" с Бельмондо же, "Полицейской истории", "Калифорнийскому отелю" с Джейн Фондой и Аланом Алдой, легендарному криминальному триллеру "Троих надо убрать", хоррору "Алмаз семи звезд", так далее.

В ряде картин и сериалов появляется как актер, на экранах дебютировав в 1958-м.