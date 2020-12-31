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Умер автор музыки к фильмам с Бельмондо и Делоном Клод Боллинг

Новости
    31.12.2020, 11:51
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/francemusique Фото: twitter.com/francemusique
Фото: twitter.com/francemusique

Прославленный французский композитор, джазовый пианист и актер, близкий друг Оскара Питерсона Клод Боллинг скончался 29 декабря в возрасте 90 лет. Некролог артиста публикует Le Point. Как уточнено, музыкант, "страдавший от множества болезней", отошел в госпитале Сен-Клу в пригороде Парижа.

Память коллеги почтила в своем Twitter Бриджит Бардо, дружившая с композитором шестьдесят лет.

Боллинг родился в Каннах 10 апреля 1930 года. Во время оккупации перебрался в Ниццу, где учился у Мари-Луизы "Боб" Колин, мультиинструменталистки одного из женских оркестров. В шестнадцать Клод уехал в Париж и собрал свою группу, первую пластинку выпустив в восемнадцать.

На счету Боллинга, которого во Франции считают "эталоном джаза", - сотни разноплановых произведений и музыка к фильмам. В том числе к "Борсалино" с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельмондо и его продолжению, к "Великолепному" с Бельмондо же, "Полицейской истории", "Калифорнийскому отелю" с Джейн Фондой и Аланом Алдой, легендарному криминальному триллеру "Троих надо убрать", хоррору "Алмаз семи звезд", так далее.

В ряде картин и сериалов появляется как актер, на экранах дебютировав в 1958-м.

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