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31.12.2020 17:00
Рубрика: В мире

Ушел из жизни знаменитый французский актер и режиссер Робер Оссейн

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский актер и режиссер Робер Оссейн умер в четверг в возрасте 93 лет. Об этом сообщила его супруга Кандис Пату. Причиной смерти назвали коронавирус.
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

Многим миллионам зрителей во всем мире он был известен ролью графа Жофрея де Пейрака - вольнодумца, аристократа духа, единственного, которому ответила взаимностью романтическая красавица из киносаги "Анжелика - маркиза ангелов".

Однако та "звездная" роль - одна из свыше ста, сыгранных Оссейном на большом экране и на телевидении, но главной его жизненной страстью был театр.

В этом качестве, как режиссер-постановщик, он достиг таких высот, что во Франции его окрестили "народным режиссером республики". Каждая работа Оссейна на протяжении многих лет была настоящим событием театральной жизни страны. Свои спектакли Робер Оссейн, как правило, создавал для больших площадок, таких как парижские дворцы - спорта и конгрессов, вмещающих тысячи поклонников его таланта. "Броненосец Потемкин", "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", "Человек, который сказал "нет", посвященный де Голлю, месяцами шли с аншлагами, а спектакль "Его звали Иисус" вообще попал в книгу рекордов Гиннеса - его посмотрели 700 тысяч человек

Робер Оссейн хорошо владел русским языком. Как-то он рассказал мне, как это произошло:

- Удивляться здесь нечему. Ведь у меня русские корни, - поведал он. - Отец был родом из семьи купцов в Самарканде. Его звали Андрей Хоссейнов. Отсюда моя нынешняя фамилия. Мама - Анна Миневская. Дедушка по ее линии был банкиром в Санкт-Петербурге, а мама до революции училась в Смольном институте. Дед, человек широких взглядов, помогал многим, в том числе бедствующим студентам, а среди них оказалось немало сторонников Ульянова-Ленина. Это, кстати, и спасло деда и мать: когда случился октябрьский переворот, студенты, ставшие комиссарами, втихую выправили им бумаги и проводили от греха подальше - аж до румынской границы. После мать добралась до Берлина, где и познакомилась с отцом: его еще раньше родители отправили туда учиться на врача, но победила любовь к музыке, и он стал композитором. Правда, больших денег его симфонии не приносили, поэтому, переехав во Францию, мама пошла работать модисткой в шляпное ателье. Жили небогато, но в незабываемой русской эмигрантской среде. Тогда-то я осознал себя русским. Взахлеб читал Достоевского, Лермонтова, Пушкина, Толстого.

Любовь и русской культуре Робер Оссейн сохранил на всю жизнь. Он был большим другом нашей страны.

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