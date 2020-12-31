В МИД Беларуси озвучили концепцию председательства страны в СНГ

На выработку согласованных подходов к решению актуальных вопросов регионального сотрудничества нацелена концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году. Об этом сообщили БЕЛТА накануне Нового года во внешнеполитическом ведомстве страны.

Председательство РБ, пояснили в МИД, будет осуществляться также на основе стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, а также другими уставными и программными документами. Оно будет направлено, прежде всего, на укрепление взаимодействия "в целях всестороннего и сбалансированного экономического и социального развития государств - участников СНГ, достижение государствами - участниками Содружества целей в области устойчивого развития".

Кроме того, в ходе председательства РБ планируется уделить особое внимание вопросу достижения синергетического эффекта от сотрудничества стран Содружества в интеграционных объединениях и организациях - ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Большое внимание в Минске планируют уделить и обеспечению взаимодействия исполнительного комитета и отраслевых органов СНГ с профильными структурами этих организаций в решении сходных задач, при этом "соблюдая принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции", но нацеливаясь на привлечение к решению вопросов углубления интеграции в различных отраслях максимально широкого круга участников, констатирует агентство.