В США сенаторы отложили голосование по увеличению выплат американцам

Республиканцы в американском сенате заблокировали принятый палатой представителей законопроект об увеличении выплат американцам с шестисот до двух тысяч долларов. Речь идет о персональной помощи гражданам в рамках пакета мер по стимулированию экономики США в период пандемии.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год и выразил надежду, что конгресс внесет поправки в документ и увеличит выплаты американцам и малому бизнесу. Но лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что быстрого голосования по одним лишь выплатам не будет.

"Сенат не будет разбивать по отдельности три вопроса, которые президент Трамп связал вместе, только потому, что демократы боятся решать два из них", - объяснил политик. Его слова приводит РИА Новости. Среди вопросов, которые демократы не хотят рассматривать - расследование предполагаемых нарушений на прошедших недавно выборах президента США и установление ответственности соцсетей за публикацию контента. По мнению демократов, эти требования Трампа не имеют никакого отношения к поддержке простых американцев.