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31.12.2020 12:44
Рубрика: В мире

Внешний госдолг Беларуси в текущем году достиг $18,2 млрд

Текст: Юрий Сизов

На один миллиард долларов США увеличился с начала года внешний государственный долг Беларуси, или на 5,9 процента, составив к 1 декабря $18,2 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источник в министерстве финансов.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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В отраслевом ведомстве уточнили, что за одиннадцать месяцев были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $2 596,4 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $541 млн - правительства и банков России, $500 млн - ЕФСР, $91,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $62,5 млн - МБРР и $9,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Что касается объема погашения внешнего долга, то за тот же период текущего года он составил $1 467,9 млн, из которых $655,1 млн - правительству и банкам России, $430,3 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $112,3 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ, $2,6 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Минфин обнародовал и цифры государственного долга РБ, сообщив, что на 1 декабря он составил 56,3 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 11,5 млрд, или на 25,6 процента. А внутренний госдолг составил 9,4 млрд белорусских рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 7,4 процента.

Кстати, в январе - ноябре размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,2 млн и 300 млн белорусских рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $854,6 млн и 173,5 млн. рублей, информирует агентство.

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