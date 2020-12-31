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31 декабря 2020 г.

Постановление правительства Вологодской области от 29 декабря 2020 года № 1594 "О внесении изменения в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" изменение, дополнив пункт 232 абзацами следующего содержания:

"; Обеспечить организацию предоставления транспортных услуг в целях оказания медицинской помощи населению на дому с привлечением автотранспорта, указанного в пункте 233 настоящего постановления (далее - транспортные услуги):

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 4" - в отношении медицинских организаций города Вологды;

БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2" - в отношении медицинских организаций города Череповца.

Департаменту здравоохранения области (С.П. Бутаков) обеспечить финансирование БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 4" и БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2" за фактически оказанные транспортные услуги в 2020 году и на оплату транспортных услуг в 2021 году.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 ноября 2020 года.

Губернатор области О.А.Кувшинников



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