Закон Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК "О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 29 декабря 2020 года.

Статья 1. Основные характеристики бюджета края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета края на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета края в сумме 84 285 816,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 39 489 069,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета края в сумме 85 235 967,8 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края в сумме 950 151,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета края на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета края на 2022 год в сумме 75 701 029,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 78 473 493,0 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления 27 521 974,9 тыс. рублей и 26 211 370,7 тыс. рублей соответственно;

2) общий объем расходов бюджета края на 2022 год в сумме 76 707 296,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 2 371 267,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 79 569 854,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 3 966 361,5 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета края на 2022 год в сумме 1 006 267,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 096 361,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета края и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета края

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета края - территориальных органов (подразделений) федеральных органов государственной власти и иных федеральных государственных органов, федеральных государственных учреждений согласно приложению 1 к настоящему Закону края.

2. Утвердить перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета края - органов государственной власти и государственных органов Забайкальского края согласно таблице 1 приложения 2 к настоящему Закону края.

Утвердить перечень главных администраторов безвозмездных поступлений бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно таблице 2 приложения 2 к настоящему Закону края.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета края - исполнительных органов государственной власти Забайкальского края согласно приложению 3 к настоящему Закону края.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета края на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону края.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом края, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Забайкальского края, бюджетами муниципальных образований Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону края.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, и налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону края.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Забайкальского края от доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Забайкальского края, за исключением доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих распределению в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону края.

4. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону края.

Статья 5. Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2021 году в сумме 38 933 239,2 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 27 059 900,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 26 211 370,7 тыс. рублей.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить в составе общего объема расходов бюджета края:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 13 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону края;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета края по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону края;

3) ведомственную структуру расходов бюджета края на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону края;

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 12 859 755,5 тыс. рублей с распределением согласно приложению 19 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 12 240 100,9 тыс. рублей и 12 453 344,9 тыс. рублей соответственно с распределением согласно приложению 20 к настоящему Закону края;

5) размер Резервного фонда Забайкальского края на 2021 год в сумме 154 448,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 942,0 тыс. рублей;

6) размер резервного фонда Правительства Забайкальского края на 2021 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей;

7) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Забайкальского края на 2021 год в сумме 8 279 440,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 031 353,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 9 904 961,4 тыс. рублей;

8) бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год в сумме 8 772 096,7 тыс. рублей согласно приложению 21 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 8 558 749,8 тыс. рублей и 8 680 965,2 тыс. рублей соответственно согласно приложению 22 к настоящему Закону края.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Забайкальского края в 2021 году

1. Установить размер индексации размера пособия на ребенка, предусмотренного статьей 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 101-ЗЗК "О пособии на ребенка в Забайкальском крае", с 1 июля 2021 года 1,037.

2. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат многодетным семьям, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 и частью 12 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 декабря 2008 года № 107-ЗЗК "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Забайкальском крае", с 1 июля 2021 года 1,037.

3. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей, переданных на патронат, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 71 Закона Забайкальского края от 29 апреля 2009 года № 167-ЗЗК "О патронате", с 1 июля 2021 года 1,037.

4. Установить размер индексации стоимости услуг по погребению и ее предела, предусмотренных абзацами первым и вторым части 1 статьи 1 Закона Забайкальского края от 5 октября 2009 года № 246-ЗЗК "О стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших", с 1 февраля 2021 года 1,037.

5. Установить размер индексации размеров ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, предусмотренных соответственно пунктами 1 и 2 части 1 статьи 2 Закона Забайкальского края от 18 декабря 2009 года № 315-33K "О детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей", с 1 июля 2021 года 1,037.

6. Установить размер индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицу, изъявившему желание создать приемную семью для граждан пожилого возраста и инвалидов и заключившему договор о создании приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренной частью 1 статьи 7 Закона Забайкальского края от 22 декабря 2011 года № 609-ЗЗК "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Забайкальском крае", с 1 июля 2021 года 1,037.

7. Установить размер индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Забайкальского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных соответственно пунктом 1 части 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 3, пунктом 1 части 1 статьи 4 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-33K "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 июля 2021 года 1,037.

8. Установить размер индексации предельного размера ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим (работавшим) в организациях, финансируемых из бюджета Забайкальского края и бюджетов муниципальных образований, проживающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках) Забайкальского края, педагогическим работникам и пенсионерам из числа педагогических работников, предусмотренного частью I1 статьи 5 и частью 3 статьи 6 Закона Забайкальского края от 4 июля 2016 года № 1365-33K "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Забайкальском крае", с 1 июля 2021 года 1,033.

Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края, в которые осуществляются бюджетные инвестиции за счет средств бюджета края, и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Забайкальского края в результате осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета края, согласно приложению 23 к настоящему Закону края.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Забайкальского края, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2021 год согласно приложению 24 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону края.

Статья 9. Нормативы финансовых затрат для расчета субвенций местным бюджетам из бюджета края

1. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере образования, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одну штатную единицу специалиста, осуществляющего администрирование отдельных государственных полномочий в сфере образования, - 127 300 рублей.

2. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения в расчете на одного заявителя в год - 500 рублей.

3. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив финансовых затрат на финансовое обеспечение государственных полномочий органов государственной власти Забайкальского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета края, а также по установлению нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления поселений, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих поселений и на содержание органов местного самоуправления поселений, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, по сбору с поселений, входящих в состав муниципального района, и представлению квартальной отчетности по исполнению государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету в поселениях, муниципальных и городских округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, включающий в себя расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение, в расчете на одно поселение - 17 500 рублей.

4. Установить на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов норматив для определения размера доплаты к заработной плате должностному лицу, осуществляющему государственные полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, за один муниципальный нормативный правовой акт, включенный в регистр муниципальных нормативных правовых актов Забайкальского края, - 68 рублей 50 копеек.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета края в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов для городских поселений в размере 149 рублей, сельских поселений - в размере 147 рублей на одного жителя.

2. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,5.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 26 к настоящему Закону края.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, на 2021 год в сумме 25 713 153,9 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему Закону края и плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 20 338 859,4 тыс. рублей и 19 457 370,0 тыс. рублей соответственно согласно приложению 28 к настоящему Закону края, в том числе:

1) с распределением на 2021 год согласно приложению 29 к настоящему Закону края, на 2022 год и 2023 год согласно приложению 30 к настоящему Закону края;

2) на предоставление дотаций:

а) бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год в сумме 96 305,7 тыс. рублей.

Методика распределения дотации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, и правила ее предоставления устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Забайкальского края;

б) бюджету городского округа закрытое административно-территориальное образование п. Горный в связи с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований на 2021 год в сумме 32 278,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24 688,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27 027,0 тыс. рублей;

3) на предоставление субсидий:

а) бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, бюджету городского поселения "Город Краснокаменск" на 2021 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 17 431,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 18 058,3 тыс. рублей на софинансирование объектов социальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту;

б) бюджетам муниципальных образований для софинансирования мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год в сумме 188 443,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 188 443,8 тыс. рублей;

в) бюджету Каларского муниципального округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, находящегося в зоне Байкало-Амурской магистрали, на 2021 год в сумме 85 756,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 72 195,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 33 266,6 тыс. рублей;

г) бюджету Каларского муниципального округа на реализацию мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на 2021 год в сумме 27 157,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 112,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 25 112,2 тыс. рублей;

д) бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края на 2021 год в сумме 80 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 67 816,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 69 488,7 тыс. рублей;

е) бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год в сумме 288 847,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 279 023,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме Т19 023,8 тыс. рублей;

ж) бюджету городского округа "Город Чита" в рамках реализации основного мероприятия "Региональный проект "Чистый воздух" на 2021 год в сумме 5 585,3 тыс. рублей;

з) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на создание центров цифрового образования детей на 2021 год в сумме 11 698,7 тыс. рублей;

и) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на расходы, связанные с созданием центров цифрового образования детей, на 2021 год в сумме 8 381,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 7 212,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 7 396,1 тыс. рублей;

к) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на софинансирование расходных обязательств городского округа "Поселок Агинское" по решению отдельных вопросов местного значения на 2021 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 11 000,0 тыс. рублей;

л) бюджету Приаргунского муниципального округа на 2022 год в сумме 414,7 тыс. рублей, бюджету городского округа "Город Чита" на 2023 год в сумме 245,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019- 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 года № 1036;

м) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий на 2021 год в сумме 47 437,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 390,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 355,7 тыс. рублей;

н) бюджету городского округа "Поселок Агинское" на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек на 2021 год в сумме 2 436,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 148,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 197,1 тыс. рублей;

о) бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2021 год в сумме 27 288,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24 609,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 24 609,5 тыс. рублей;

п) бюджетам муниципальных образований на поддержку отрасли культуры на 2021 год в сумме 230 499,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 184 124,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 186 556,9 тыс. рублей;

р) бюджету муниципального района "Балейский район" на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) на 2022 год в сумме 52 000,0 тыс. рублей;

с) бюджету муниципального района "Нерчинский район" на реализацию основного мероприятия "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2019 года № 490, на 2021 год в сумме 151 492,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 163 221,7 тыс. рублей;

т) бюджету городского округа "Город Чита" на реализацию мероприятия "Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями" на 2021 год в сумме 217 800,0 тыс. рублей;

у) бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района, муниципального и городского округа по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района, муниципального и городского округа, на 2021 год в сумме 1 119 065,8 тыс. рублей;

4) на предоставление субвенции бюджету городского округа "Город Чита" на осуществление государственного полномочия по организации проведения капитального ремонта жилых помещений, нуждающихся в капитальном ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением случаев, когда данные жилые помещения находятся в собственности двух и более лиц (кроме указанных категорий), на 2021 год в сумме 261,4 тыс. рублей;

5) на предоставление иных межбюджетных трансфертов:

а) бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на 2022 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 60 000,0 тыс. рублей;

б) бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края на 2021 год:

на приобретение модульных конструкций учреждений культуры в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на модернизацию учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры в сумме 12 260,0 тыс. рублей;

на строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием в сумме 57 000,0 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта и оснащение образовательных учреждений в сумме 228 200,0 тыс. рублей;

в) бюджету городского округа "Город Чита" на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов на 2021 год в сумме 121 214,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 128 974,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 130 000,0 тыс. рублей;

г) бюджетам муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год в сумме 149 706,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 153 397,8 тыс. рублей;

д) бюджету муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" на создание виртуальных концертных залов в городах Забайкальского края на 2021 год в сумме 1 020,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1 020,4 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Забайкальскому краю на возмещение затрат по выплате и доставке (почтовых расходов) пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2021 год в сумме 23 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 782,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 14 922,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Забайкальского края от 2 июля 2009 года № 198-ЗЗК "Об административных правонарушениях", на 2021 год в сумме 1 672,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 418,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 452,9 тыс. рублей.

Статья 11. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 2021 году

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются за счет средств бюджета края на безвозмездной и безвозвратной основе в следующих случаях:

1) осуществления деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) осуществления завоза продукции (товаров) в населенные пункты Забайкальского края, отнесенные Правительством Российской Федерации к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов (продукции);

3) осуществления поддержки инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа;

4) организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Забайкальского края;

5) оказания услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

6) обеспечения льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в организациях, осуществляющих обучение по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

7) транспортного обслуживания населения на маршрутах пригородного и межмуниципального сообщения на территории Забайкальского края;

8) осуществления деятельности редакциями периодических печатных изданий;

9) осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Забайкальского края;

10) реализации мероприятий в сфере занятости населения Забайкальского края;

11) осуществления деятельности в сфере сельскохозяйственного производства и формирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

12) осуществления эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Забайкальского края;

13) осуществления специализированной службой по вопросам похоронного дела погребения умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, и умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а также погребения в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов

1. Правительство Забайкальского края вправе предоставлять бюджетные кредиты из бюджета края бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета края на эти цели, на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а также для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, произошедших на территории Забайкальского края, - по ставке 0 процентов.

Статья 13. Верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2022 года, на 1 января 2023 года и на 1 января 2024 года и объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить верхние пределы государственного внутреннего долга Забайкальского края по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 30 464 060,4 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 31 388 649,9 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 32 416 059,9 тыс. рублей, в том числе установить верхний предел долга по государственным гарантиям Забайкальского края по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в 2021 году в сумме 1 250 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 615 726,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 1 684 430,0 тыс. рублей.

Статья 14. Предоставление государственных гарантий Забайкальского края в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить Программу государственных гарантий Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему Закону края.

2. Учесть в источниках финансирования дефицита бюджета края общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Забайкальского края по возможным гарантийным случаям на 2021-2023 годы в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 15. Программа государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 32 к настоящему Закону края.

Статья 16. Особенности исполнения бюджета края в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета края является распределение в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Закона края:

1) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 10 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 19 200,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 16 276,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 16 677,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, для проведения социально значимых для Забайкальского края мероприятий;

3) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 1 009 440,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 28 Закона Забайкальского края от 7 апреля 2009 года № 155-ЗЗК "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" следующие основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета края без внесения изменений в настоящий Закон края:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Забайкальского края и объекты недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Забайкальского края, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета края на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Молодежная политика" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в рамках государственной программы Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Охрана семьи и детства" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области социальной политики" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов на организацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 19 мая 2016 года № 197, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий государственной программы Забайкальского края "Комплексные меры по улучшению наркологической ситуации в Забайкальском крае", утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 15 августа 2014 года № 467, в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на развитие социальной инфраструктуры городского поселения "Город Краснокаменск" и муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район", в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и (или) видами расходов классификации расходов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края в рамках одной государственной программы Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

9) перераспределение бюджетных ассигнований в целях реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях участия Забайкальского края в государственных программах Российской Федерации на условиях софинансирования в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного настоящим Законом края главному распорядителю средств бюджета края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между кодами подгруппы источников финансирования дефицитов бюджетов, кодами статьи источников финансирования дефицитов бюджетов и кодами вида источников финансирования дефицитов бюджетов при образовании экономии в ходе исполнения бюджета края в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета края;

12) перераспределение бюджетных ассигнований при установлении фактов ненадлежащего исполнения условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с распоряжением Губернатора Забайкальского края от 14 июня 2017 года № 255-р "Об ответственности руководителей исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, являющихся главными распорядителями средств бюджета Забайкальского края, за неисполнение условий соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных Правительством Забайкальского края с федеральными органами исполнительной власти";

13) изменение объемов целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с решением подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона;

14) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств бюджета края мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края, по предложению главного распорядителя средств бюджета края;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, между главными распорядителями средств бюджета края в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)" в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

17) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Забайкальского края;

18) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края на реализацию этапа Региональной адресной программы Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 11 апреля 2019 года № 124, в пределах остатка лимитов предоставления финансовой поддержки Забайкальскому краю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - между текущим финансовым годом и первым годом планового периода в соответствии с принятыми правовыми актами Правительства Забайкальского края;

19) изменение размера финансовой поддержки, предоставляемой Забайкальскому краю на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с правовыми актами Правительства Российской Федерации;

20) направление бюджетных ассигнований в пределах не распределенного остатка средств на едином счете бюджета края, выделенных бюджету края из федерального бюджета в рамках правовых актов Правительства Российской Федерации, в соответствии с правовыми актами Правительства Забайкальского края.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета края бюджетам муниципальных районов и городских округов в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, отраженные на счетах территориального органа Федерального казначейства, подлежат возврату в бюджет края в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

4. Установить, что не использованные на 1 января 2021 года остатки средств, выделенных бюджету края из федерального бюджета в рамках правовых актов Правительства Российской Федерации, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета Забайкальского края в 2020 году, направляются в 2021 году на увеличение расходов на те же цели и (или) объекты сверх объемов, установленных настоящим Законом края.

5. Установить, что Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет на основании решений главных распорядителей средств бюджета края полномочия получателя средств бюджета края по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета края в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

6. Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетам муниципальных образований Забайкальского края на осуществление государственных полномочий Забайкальского края, которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, не в полном объеме, подлежат уточнению в процессе исполнения бюджета края.

Статья 17. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат:

1) субсидии (гранты в форме субсидий), предоставляемые из краевого бюджета юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по поддержке сельского хозяйства, а также авансовые платежи по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета края некоммерческой организации "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов", Фонду развития промышленности Забайкальского края (микрокредит-ной компании) на обеспечение их деятельности, средств, получаемых некоммерческой организацией "Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства.

2. При казначейском сопровождении средств, указанных в части 1 настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю осуществляет санкционирование операций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с отражением на лицевых счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. Обеспечение выполнения требований бюджетного и иного законодательства

1. Органы государственной власти Забайкальского края и государственные органы Забайкальского края не вправе принимать решения, приводящие к увеличению численности работников аппаратов органов государственной власти Забайкальского края и государственных органов Забайкальского края и работников государственных учреждений Забайкальского края, за исключением случаев:

1) принятия федеральных законов о наделении субъектов Российской Федерации и (или) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации дополнительными полномочиями;

2) увеличения численности работников государственных учреждений Забайкальского края в целях оптимизации расходов на государственное управление;

3) реорганизации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края;

4) увеличения показателей сети государственных учреждений Забайкальского края в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов социальной инфраструктуры в целях реализации региональных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Забайкальского края.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не допускать принятия решений, влекущих за собой увеличение численности работников аппаратов органов местного самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

3. Для целей настоящего Закона края допускается использование указаний на наименования муниципальных образований без указаний на Забайкальский край, а использование наименований городского и сельского поселений допускается без указания на наименование муниципального района, в состав которого входят данные поселения.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона края

Настоящий Закон края вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Д.Н.Тюрюханов

Губернатор Забайкальского края А.М.Осипов







