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01.01.2021 13:18
Рубрика: Спорт

Большунов и еще 10 россиян вышли в плей-офф спринта на "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов и еще десять россиян по итогам квалификации спринта на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в Валь Мюстаир (Швейцария) вышли в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

На "Тур де Ски" заявились 66 девушек и 84 мужчины. На первом этапе в программе многодневки - спринт свободным стилем. В квалификации участники бежали с раздельным стартом, длина дистанции - 1400 метров. Для выхода в финальную стадию нужно было оказаться в числе 30 лучших.

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У женщин борьбу продолжат Татьяна Сорина (7-й результат в квалификации), Юлия Ступак (10-й), Христина Мацокина (23-й) и Наталья Непряева (26-й). Причем россиянки оказались в разных четвертьфинальных забегах.

В мужском турнире в плей-офф вышли семеро. Это прошлогодний победитель "Тур де Ски" Александр Большунов (2-й результат в квалификации), Артем Мальцев (3-й), Андрей Мельниченко (6-й), Александр Терентьев (8-й), Евгений Белов (11-й), Глеб Ретивых (13-й), Иван Якимушкин (23-й).

Где будем смотреть

1 января, пятница

"Матч ТВ"

13.35. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". Первый этап в Швейцарии. Спринт свободным стилем. Мужчины. Женщины. Плей-офф: четвертьфинал, полуфинал, финал. Прямая трансляция.

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