Матч Россия - Германия на МЧМ по хоккею покажет "Первый канал"

У "Первого" эксклюзивные среди федеральных каналов права на показ матчей молодежного чемпионата мира. До того, как сегодня стало известно точное расписание четвертьфинальных игр, матча Россия - Германия, естественно, в эфирной сетке не было. Ее пришлось изрядно перекроить, чтобы поклонники большого спорта смогли увидеть интересное противостояние молодых хоккеистов в прямой трансляции.
2 января, суббота
"Первый"
20.00. Россия - Германия. Первый четвертьфинал. Прямая трансляция.
"Матч ТВ"
23.30. Финляндия - Швеция. Второй четвертьфинал. Прямая трансляция.
03.00 (в ночь со 2 на 3 января). Канада - Чехия. Третий четвертьфинал. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
23.30. Финляндия - Швеция. Второй четвертьфинал. Прямая трансляция.
03.00 (в ночь со 2 на 3 января). Канада - Чехия. Третий четвертьфинал. Прямая трансляция.
3 января, воскресенье
"Матч ТВ"
06.30 (матч от 2 января по времени канадского Эдмонтона). США - Словакия. Последний четвертьфинал. Прямая трансляция.
"Матч! Игра"
06.30 (матч от 2 января по времени канадского Эдмонтона). США - Словакия. Последний четвертьфинал. Прямая трансляция.