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01.01.2021 22:05
Рубрика: Спорт

Матч Россия - Германия на МЧМ по хоккею покажет "Первый канал"

Текст: Илья Трисвятский
Четвертьфинальный матч между сборными России и Германии на проходящем в канадском Эдмонтоне чемпионате мира среди молодежных (до 20 лет) команд по хоккею с шайбой 2 января в прямом эфире покажет "Первый канал". Начало трансляции - в 20.00 по московскому времени (в Эдмонтоне будет 10 часов утра).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Codie McLachlan/Getty Images
Опубликованы голы и лучшие моменты матча Россия-Швеция на МЧМ по хоккею

У "Первого" эксклюзивные среди федеральных каналов права на показ матчей молодежного чемпионата мира. До того, как сегодня стало известно точное расписание четвертьфинальных игр, матча Россия - Германия, естественно, в эфирной сетке не было. Ее пришлось изрядно перекроить, чтобы поклонники большого спорта смогли увидеть интересное противостояние молодых хоккеистов в прямой трансляции.

Где будем смотреть

2 января, суббота

"Первый"

20.00. Россия - Германия. Первый четвертьфинал. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

23.30. Финляндия - Швеция. Второй четвертьфинал. Прямая трансляция.

03.00 (в ночь со 2 на 3 января). Канада - Чехия. Третий четвертьфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

23.30. Финляндия - Швеция. Второй четвертьфинал. Прямая трансляция.

03.00 (в ночь со 2 на 3 января). Канада - Чехия. Третий четвертьфинал. Прямая трансляция.

3 января, воскресенье

"Матч ТВ"

06.30 (матч от 2 января по времени канадского Эдмонтона). США - Словакия. Последний четвертьфинал. Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

06.30 (матч от 2 января по времени канадского Эдмонтона). США - Словакия. Последний четвертьфинал. Прямая трансляция.

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