Матч Россия - Германия на МЧМ по хоккею покажет "Первый канал"

Четвертьфинальный матч между сборными России и Германии на проходящем в канадском Эдмонтоне чемпионате мира среди молодежных (до 20 лет) команд по хоккею с шайбой 2 января в прямом эфире покажет "Первый канал". Начало трансляции - в 20.00 по московскому времени (в Эдмонтоне будет 10 часов утра).

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС