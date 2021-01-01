Мединский сообщил о готовности к установке памятника Василевскому в Москве

Памятник советскому маршалу Александру Василевскому уже изготовлен и может быть установлен в Москве, на Фрунзенской набережной, как только позволит эпидемиологическая обстановка, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

- Этот памятник уже отлит и готов к установке, идея поддержана мэром и Мосгордумой. Все, кому дорога память о подвигах наших предков, о талантах наших лучших военачальников, умевших воевать, как Суворов, - "не числом, а умением", ждут, что памятник Василевскому будет открыт неподалеку от комплекса зданий Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной после нормализации обстановки, вызванной пандемией коронавируса, - цитирует Мединского агентство ТАСС.

Мединский напомнил, что бюст маршалу Василевскому уже был открыт Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Москве в 2016 году. Установка памятника стала инициативой министра обороны России Сергея Шойгу, а РВИО совместно с Минобороны провело конкурс на создание полноразмерного бронзового памятника Василевскому.

Кроме того, в честь военачальника в России назовут остров. 31 декабря 2020 года было опубликовано распоряжение правительства России о присвоении безымянному острову Большой Курильской гряды имени маршала Александра Василевского.

Как пояснил Владимир Мединский остров на Дальнем Востоке был выбран неслучайно. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны Александр Василевский в должности начальника Генштаба принимал деятельное участие в разработке и осуществлении большинства операций на советско-германском фронте.

- [Он] был по правую руку от [маршала Георгия] Жукова, организуя оборону Москвы и контрнаступление в конце 1941 года. В победном 1945 году он уже самостоятельно руководил штурмом Кенигсберга, который нацисты считали лучшей германской крепостью, абсолютно неприступной. Маршалу Василевскому и советской армии понадобилось три дня, чтобы взять ее штурмом, - приводит агентство слова Владимира Мединского.

Но при этом вершиной полководческого таланта Василевского Мединский назвал организацию военной операции по разгрому Квантунской армии в августе 1945 года.

- В завершение Второй мировой войны он был назначен главкомом советских войск на Дальнем Востоке. И это была одна из самых эффективных военных операций в истории: темпы продвижения РККА (Рабоче-крестьянской красной армии) были потрясающие. Миллионная Квантунская армия, долгое время готовившаяся к упорной обороне, прекратила свое существование буквально за несколько дней при минимальных потерях с советской стороны, - отметил Владимир Мединский.

Так что остров на Дальнем Востоке, действительно, должен носить его имя.

Справка "РГ"

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года. Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В ходе Великой Отечественной войны - начальник Генштаба, командующий 3-м Белорусским фронтом. В Советско-японскую войну - главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. Военный министр СССР (1949-1953). Умер 5 декабря 1977 года.