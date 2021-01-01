Мединский сообщил о готовности к установке памятника Василевскому в Москве

- Этот памятник уже отлит и готов к установке, идея поддержана мэром и Мосгордумой. Все, кому дорога память о подвигах наших предков, о талантах наших лучших военачальников, умевших воевать, как Суворов, - "не числом, а умением", ждут, что памятник Василевскому будет открыт неподалеку от комплекса зданий Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной после нормализации обстановки, вызванной пандемией коронавируса, - цитирует Мединского агентство ТАСС.
Мединский напомнил, что бюст маршалу Василевскому уже был открыт Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Москве в 2016 году. Установка памятника стала инициативой министра обороны России Сергея Шойгу, а РВИО совместно с Минобороны провело конкурс на создание полноразмерного бронзового памятника Василевскому.
Кроме того, в честь военачальника в России назовут остров. 31 декабря 2020 года было опубликовано распоряжение правительства России о присвоении безымянному острову Большой Курильской гряды имени маршала Александра Василевского.
Как пояснил Владимир Мединский остров на Дальнем Востоке был выбран неслучайно. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны Александр Василевский в должности начальника Генштаба принимал деятельное участие в разработке и осуществлении большинства операций на советско-германском фронте.
- [Он] был по правую руку от [маршала Георгия] Жукова, организуя оборону Москвы и контрнаступление в конце 1941 года. В победном 1945 году он уже самостоятельно руководил штурмом Кенигсберга, который нацисты считали лучшей германской крепостью, абсолютно неприступной. Маршалу Василевскому и советской армии понадобилось три дня, чтобы взять ее штурмом, - приводит агентство слова Владимира Мединского.
Но при этом вершиной полководческого таланта Василевского Мединский назвал организацию военной операции по разгрому Квантунской армии в августе 1945 года.
- В завершение Второй мировой войны он был назначен главкомом советских войск на Дальнем Востоке. И это была одна из самых эффективных военных операций в истории: темпы продвижения РККА (Рабоче-крестьянской красной армии) были потрясающие. Миллионная Квантунская армия, долгое время готовившаяся к упорной обороне, прекратила свое существование буквально за несколько дней при минимальных потерях с советской стороны, - отметил Владимир Мединский.
Так что остров на Дальнем Востоке, действительно, должен носить его имя.
Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года. Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В ходе Великой Отечественной войны - начальник Генштаба, командующий 3-м Белорусским фронтом. В Советско-японскую войну - главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке. Военный министр СССР (1949-1953). Умер 5 декабря 1977 года.