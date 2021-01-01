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Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 6334 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 6334 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 633 702.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В Москве за сутки подтверждено 5907 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и скончался 71 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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