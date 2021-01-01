Риск для сердца: что нельзя делать после новогоднего застолья

Серьезной ошибкой 1 января после застолья накануне может стать посещение сауны или бани. Об этом агентству "Москва" рассказал главный внештатный специалист-нарколог столичного департамента здравоохранения и Минздрава РФ Евгений Брюн.

Считается, что баня отлично справляется с похмельем, однако есть и побочные эффекты, считает эксперт. "Да, с одной стороны, высокая температура выводит шлаки, - отметил Евгений Брюн. - Но с другой, за счет вегетативной нестабильности состояние ухудшается: сердце начинает колотиться в два раза быстрее, начинаются расстройства ритма сердечной деятельности, возможна остановка сердечной деятельности".

Проблема заключается в нестабильности сосудов после алкогольной интоксикации. Вероятен их спазм, что может привести к инфаркту и инсульту.