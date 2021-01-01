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01.01.2021 10:20
Рубрика: Общество

В Москве проиндексировали социальные выплаты

Текст: Сергей Бабкин
Целый ряд социальных выплат в Москве проиндексирован с 1 января на 3,7 процента. Речь идет о городских пособиях и доплатах к пенсии.

В числе прочего увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат следующим категориям:

- малообеспеченным семьям с детьми

- многодетным семьям

- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет - ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы

- труженикам тыла

- ветеранам труда

- реабилитированным гражданам

- Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Увеличивается также ежемесячное вознаграждение приемным семьям, теперь оно составит соответственно 17 тыс. 318 руб. за приемного ребенка и 29 тыс. 441 руб. за ребенка-инвалида (28 тыс. 390 руб. - в 2020 году). Также с 1 января 2021 года в столице официально вводится новая льготная категория граждан "дети войны" - москвичи, родившиеся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Размер ежемесячной выплаты "детям войны" составляет 1 тыс. 643 руб. Она заменит установленную ранее выплату лицам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года (1 тыс. 584 руб.) и будет выплачиваться без всяких заявлений - по реестрам госорганов. Под нее подпадут более 71 тысячи горожан.

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