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01.01.2021 10:29
Рубрика: Общество

В Москве резко похолодает

Текст: Сергей Бабкин

В первые дни Нового года в Москву придет резкое похолодание. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра.

С 1 по 9 января парковка в Москве будет бесплатной

С 1 по 3 января характер погоды будет одним и тем же: от 0 до минус 2, облачность. Однако уже с 4 числа в столичном регионе ждут похолодания. Дневные и ночные температуры начнут постепенно понижаться, и к ночи перед православным Рождеством термометры покажут минус 10.

При всем этом в ряде округов пройдет снег. Как ранее отмечал центр погоды "Фобос", это будет похоже на классическую русскую зиму.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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