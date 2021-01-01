В Москве резко похолодает

В первые дни Нового года в Москву придет резкое похолодание. Об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра.

С 1 по 3 января характер погоды будет одним и тем же: от 0 до минус 2, облачность. Однако уже с 4 числа в столичном регионе ждут похолодания. Дневные и ночные температуры начнут постепенно понижаться, и к ночи перед православным Рождеством термометры покажут минус 10.

При всем этом в ряде округов пройдет снег. Как ранее отмечал центр погоды "Фобос", это будет похоже на классическую русскую зиму.