На Сахалине из-за метели закрыли несколько дорог

На юге Сахалина из-за плохой погоды закрыли несколько участков автодорог. Проезд ограничен на трассах, ведущих из села Огоньки в город Невельск, из Невельска в Холмск и из Невельска в Шебунино.

"ГУ МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий", - сообщает пресс-служба ведомства.

1 января южную часть острова накрыл циклон, который принес с собой ветер и снег. Местных жителей просят без надобности не выезжать за пределы населенных пунктов.