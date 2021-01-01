На Сахалине пьяный пассажир угрожал взорвать пассажирский автобус

На Сахалине 31 декабря произошло ЧП в маршрутном автобусе № 81. Общественный транспорт направлялся из Южно-Сахалиснка в село Долинское.

В 14: 28 в оперативные службы поступило сообщение о том, что нетрезвый пассажир угрожает привести в действие взрывное устройство. В салоне находились 20 человек и водитель.

"По прибытию силовых структур все пассажиры эвакуированы, подозреваемый задержан", - сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

К счастью, никто не пострадал. Автобус обследовали, бомбы в нем не обнаружено,