В Калининграде на пожаре погиб восьмилетний инвалид-колясочник

В Калининграде в частном доме на улице Черноморской в новогоднюю ночь произошла трагедия. В пожаре погиб восьмилетний ребенок - инвалид-колясочник. Следственный комитет по Калининградской области возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, родителей мальчика и его 14-летнего брата в момент возгорания не было дома. Пожар заметили соседи и вызвали спасателей. Подростка удалось спасти, он получил ожоги и находится в больнице. А тело ребенка-инвалида обнаружили при тушении огня.

Региональная прокуратура проанализирует соблюдение требований пожарной безопасности. Назначена проверка и органов системы профилактики.

По данным СК по Калининградской области, предположительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем. Проводятся все необходимые экспертизы, опрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.