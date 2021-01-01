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Рубрика: Общество

На Дону открыли первый комплекс по переработке отходов

Текст: Роман Мерзляков (Ростов-на-Дону)

Волгодонской межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс приступил к приему мусора, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Он обслуживает сам Волгодонск и девять близлежащих районов - это свыше 400 тысяч человек.

Регоператор получил разрешение на ввод МЭОКа в эксплуатацию. Кроме того, объект размещения поставлен на учет в Государственный реестр, а также утвержден предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов.

- Для Волгодонского МЭОКа уже подобран необходимый персонал. Всего комплекс будут обслуживать около 200 специалистов: от административного до рабочего. Также доставлена спецтехника на объект: бульдозеры, минипогрузчики, фронтальные погрузчики, комбинированные дорожные и вакуумные машины, - говорит генеральный директор компании "Чистый город" Элла Кузьмина.

В состав комплекса входят автоматизированная мусоросортировка, площадка биокомпостирования и полигон ТКО.

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
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МЭОК рассчитан на прием до 200 тысяч тонн мусора в год. Более 30 процентов отходов органического происхождения планируется утилизировать в виде компоста, 15 процентов вторичного сырья, отобранного на сортировке, направят на российские перерабатывающие заводы.

Волгодонской МЭОК построен в рамках концессионного соглашения. Объем инвестиций составил миллиард рублей, из которых свыше половины - собственные средства регоператора.

- Строительство еще семи комплексов будет вестись поэтапно до конца 2022 года, - сказал замгубернатора Игорь Сорокин. - Их запуск позволит увеличить до 2024 года долю сортируемых отходов до 80 процентов и долю идущих на переработку - до 37.

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