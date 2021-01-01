В Евпатории включили горячую воду

Жителям Евпатории возобновили подачу горячей воды, которая была отключена из-за нехватки воды на полуострове. Об этом РИА Новости сообщил мэр Евпатории Роман Тихончук.

- Более 16 тысяч абонентов, которые подключены к центральному водоснабжению, уже получают горячую воду, - рассказал Тихончук.

Горячую воду в Евпатории отключили 26 декабря, чтобы сэкономить воду в Симферопольском водохранилище. При этом глава Республики Крым Сергей Аксенов пообещал, что горячее водоснабжение евпаторийцам вернут с начала года.

По словам Тихончука, запуск системы прошел без проблем и внештатных ситуаций. Новые водные ограничения пока не обсуждаются. При этом в городе продолжается экономный режим подачи холодной воды: ночью с 22:00 до 05:00 в водопроводных сетях снижают давление.