Ремонтируем подвеску: самые распространенные "косяки" механиков

Заезд на автосервис - чаще всего не самое приятное для автовладельца мероприятие. Именно в мастерской водитель узнает, что часть узлов и агрегатов его любимого автомобиля требуют замены или ремонта, а значит и немалых трат.

Если же запчасти куплены, а работы согласованы, то неожиданный "сюрприз" с негативными последствиями могут преподнести нерадивые механики. По данным производителей автокомпонентов, а также по словам представителей самого российского сервисного союза, низкая квалификация сервисменов - одна из серьезных проблем отрасли. Смотрим, что можно сломать кривыми руками при ремонте подвески.

Хотя в современном компьютерном мире подобная проблема встречается все реже, в отдаленных уголках нашей страны все еще довольно часто можно наткнуться на такую проблему как неправильный подбор запчастей.

Иногда в силу скупости выбора и долгого ожидания нужной детали, компоненты подбираются в прямом смысле на глаз от похожих моделей или модификаций авто. Грозит это порой потерей заводских ездовых характеристик, быстрым износом как замененного узла, так и сопутствующих деталей из-за неправильного прилегания механизмов. Например, неправильно подобранная, но "похожая" шаровая опора не даст нормально выставить параметры развала\схождения.

Невнимательность и лень - бич не только подборщиков запчастей, но и непосредственно слесарей. Нередко механики путают сторонами правые и левые детали подвески, особенно когда они очень похожи. В неправильной последовательности собирают механизмы, а также используют неподходящий инструмент, попавшийся под руку, которым впоследствии ломают новые детали. Банальнейший пример, когда для крепления центральной гайки амортизатора используют ударный гайковерт, которым срывают резьбу штока.

"Детские" ошибки тоже нередко встречаются среди новичков. Самые распространенные из них - забытая прокачка новых амортизаторов перед установкой и недовернутая до нужного положения пружина. В непрокаченных амортизаторах скапливается воздух, который может попасть в систему и из-за которого стойка будет работать неправильно. Что касается неправильно установленной пружины, то часто это определяется перекосом кузова и дискомфортным проездом неровностей.

Одна из грубейших ошибок механиков - замена или затяжка определенных деталей подвески на вывешенной машине, то есть, находящейся в воздухе на подъемнике. Например, категорически нельзя затягивать на весу крепления шаровых опор и амортизаторов. При опускании автомобиля на колеса изменяются положения деталей подвески, которые при сборке на весу в зажатом состоянии буквально выворачивает наизнанку. В частности подобное происходит с сайлент-блоками.

Неграмотная перепрессовка сайлент-блоков или прессуемых видов шаровых опор также приводит к проблемам. Далеко не все механики знают, что сайлент-блоки очень часто являются несимметричными деталями и перепрессовывать их надо нужной стороной, иначе они, опять же, работают неправильно и будут иметь повышенный износ.

Кроме того, сервисмены часто идут на поводу у скупых владельцев и проделывают процедуру перепрессовки многократно, разбивая посадочные места рычагов или шаровых, что делает практически бесполезной проделанную работу.

Ну и откровенный "колхоз", увы - тоже явление не редкое. Правда, как правило, делается это, опять же, по просьбе владельцев авто, не желающих тратиться на новые запчасти. Мастера вскрывают пыльники соответствующих деталей подвески, набивая их до кучи неподходящей смазкой. Заваривают трещины компонентов подвески и просверливают дополнительные крепления.