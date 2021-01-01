Россия предложила помощь Милораду Додику для выздоровления от COVID-19

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пожелал скорейшего выздоровления председательствующему в Президиуме Боснии и Герцеговине (БиГ) Милораду Додику, госпитализированному 20 декабря в связи с инфицированием COVID-19, предложив всестороннюю медицинскую помощь со стороны Москвы. Об этом сообщило Радио и телевидение Республики Сербской.

Следует отметить, что многие главы государств пожелали Милораду Додику выздоровления, в частности, китайский лидер Си Цзиньпин. При этом президент Сербии Александр Вучич даже направил из Белграда команду врачей для содействия лечению сербского члена Президиума БиГ. Это происходило на фоне инсинуаций о тяжелейшем состоянии политика.

Милорад Додик находится сейчас в Университетском клиническом центре (УКЦ) Баня-Луки. Лечащие врачи подчеркивают, что состояние его здоровья нормальное, проводится весь необходимый курс лечения, есть позитивная динамика. В новогоднюю ночь политика навестили министр здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской (РС) Ален Шеранич и директор УКЦ Владо Джайич, которые лично убедились в улучшении состояния здоровья лидера Республики Сербской и поздравили того с наступающими праздниками.

Между тем обычные жители РС и Сербии не скрывают своих переживаний по поводу здоровья Милорада Додика. "Ты вышел победителем из многих битв. Одержишь победу и в этой. Твоя Баня-Лука с тобой!" - написано на одном из плакатов в Республике Сербской.