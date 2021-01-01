Сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале МЧМ-2021

Стали известны все участники четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Российская сборная, занявшая второе место в группе B, сыграет с командой Германии, которая заняла третье место в группе A. Также в четвертьфинале состоятся матчи Канада - Чехия, США - Словакия, Финляндия - Швеция, сообщает ТАСС.

Напомним, последним матчем группового турнира стала встреча команд США и Швеции, которая закончилась со счетом 4:0 в пользу американских хоккеистов.

Сборная России в групповом турнире потерпела поражение в матче с командой Чехии и одержала две победы, обыграв Австрию (7:1) и Швецию (4:3).