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01.01.2021 11:31
Рубрика: Власть

Северный флот получил статус военного округа

Текст: Юрий Гаврилов
1 января 2021 года Северный флот встретил в новом статусе. Его фактически приравняли к военному округу.

Произошло это на основании Указа президента России № 803 от 21 декабря 2020-го. Там прямо указывается: "Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа".

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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В документе четко обозначена цель преобразования. Оно связано с осуществлением мер по защите целостности и неприкосновенности территории нашей страны. Надежная оборона ее северных рубежей, обеспечение безопасности российской арктической зоны - исключительно важная задача. И выполнение ее целиком легла на Северный флот.

Это подтвердил командующий СФ адмирал Александр Моисеев. После выхода Указа президента России, он пояснил, что Северный флот в качестве военно-административной единицы будет, цитируем, "осуществлять подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах ее субъектов, на определенном стратегическом направлении - арктическом".

А вот мнение бывшего командующего СФ адмирала Вячеслава Попова. "С 1 января 2021 года Северный флот будет де-юре выполнять задачи военного округа, которые существуют де-факто. Это, в частности, предполагает решение вопросов мобилизации, призыва на военную службу, взаимодействие с органами власти, создание и развитие инфраструктуры Северного морского пути", - заявил он РИА Новости.

Попов считает, что такое решение является очередным этапом придания Северному флоту большей значимости и автономности в принятии решений.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Напомним, что в июне прошлого года по другому указу президента РФ Северный флот объявили отдельной военно-административной единицей России. Такой же, как Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Более того, североморцам "нарезали" дополнительные зоны ответственности. Так, с 1 января 2021 года Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ исключены из состава территорий Западного военного округа и перешли "под крыло" Северного флота.

Также не стоит забывать, что Северный флот является, пожалуй, самым мощным в ВМФ России. В его составе имеются современные боевые корабли, стратегические и многоцелевые атомные подлодки. Именно на морских полигонах Северного флота проходят испытания новейших ракетных комплексов морского базирования, в частности, гиперзвукового "Циркона".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот

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