За сутки в России подтверждено 27 039 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 27 039 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 15,1% случаев - без клинических проявлений.
Всего по России нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Распределение по субъектам следующее:
- 1. Москва - 5907
- 2. Санкт-Петербург - 3746
- 3. Московская область - 1568
- 4. Нижегородская область - 506
- 5. Свердловская область - 398
- 6. Ростовская область - 392
- 7. Воронежская область - 384
- 8. Республика Карелия - 365
- 9. Архангельская область - 352
- 10. Республика Крым - 340
- 11. Хабаровский край - 338
- 12. Пермский край - 327
- 13. Вологодская область - 326
- 14. Красноярский край - 320
- 15. Псковская область - 303
- 16. Самарская область - 303
- 17. Челябинская область - 303
- 18. Ульяновская область - 276
- 19. Волгоградская область - 276
- 20. Саратовская область - 268
- 21. Иркутская область - 266
- 22. Мурманская область - 257
- 23. Омская область - 257
- 24. Республика Коми - 253
- 25. Ставропольский край - 248
- 26. Забайкальский край - 241
- 27. Кировская область - 238
- 28. Приморский край - 235
- 29. Тверская область - 234
- 30. Ленинградская область - 224
- 31. Калининградская область - 221
- 32. Удмуртская Республика - 220
- 33. Ханты-Мансийский АО - 220
- 34. Алтайский край - 212
- 35. Новгородская область - 211
- 36.Тульская область - 211
- 37. Брянская область - 204
- 38. Пензенская область - 196
- 39. Краснодарский край - 193
- 40. Ярославская область - 192
- 41. Белгородская область - 190
- 42. Ивановская область - 187
- 43. Республика Бурятия - 185
- 44. Томская область - 182
- 45. Курская область - 182
- 46. Оренбургская область - 180
- 47. Республика Саха (Якутия) - 178
- 48. Астраханская область - 177
- 49. Владимирская область - 176
- 50. Орловская область - 175
- 51. Калужская область - 173
- 52. Республика Башкортостан - 170
- 53. Ямало-Ненецкий АО - 167
- 54. Смоленская область - 163
- 55. Липецкая область - 163
- 56. Республика Дагестан - 161
- 57. Тамбовская область - 159
- 58. Тюменская область - 158
- 59. Новосибирская область - 152
- 60. Сахалинская область - 146
- 61. Амурская область - 138
- 62. Рязанская область - 138
- 63. Кемеровская область - 138
- 64. Республика Хакасия - 128
- 65. Чеченская Республика - 115
- 66. Курганская область - 110
- 67. Республика Чувашия - 107
- 68. Костромская область - 101
- 69. Кабардино-Балкария - 101
- 70. Республика Калмыкия - 97
- 71. Республика Ингушетия - 91
- 72. Республика Татарстан - 91
- 73. Карачаево-Черкесия - 89
- 74. Республика Мордовия - 89
- 75. Республика Северная Осетия-Алания - 88
- 76. Севастополь - 86
- 77. Республика Алтай - 79
- 78. Республика Адыгея - 78
- 79. Камчатский край - 74
- 80. Республика Марий Эл - 49
- 81. Магаданская область - 42
- 82. Республика Тыва - 33
- 83. Еврейская АО - 15
- 84. Ненецкий автономный округ - 6
- 85. Чукотский автономный округ - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
- 2. Еврейская автономная область 0,4%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%
Подтверждено 536 летальных случая:
- Санкт-Петербург - 75
- Москва - 71
- Воронежская область - 30
- Красноярский край - 20
- Свердловская область - 18
- Нижегородская область - 17
- Краснодарский край - 16
- Ростовская область - 16
- Московская область - 15
- Вологодская область - 13
- Иркутская область - 13
- Самарская область - 12
- Ленинградская область - 11
- Алтайский край - 11
- Тульская область - 10
- Республика Чувашия - 10
- Пермский край - 10
- Владимирская область - 9
- Республика Крым - 8
- Ивановская область - 7
- Ставропольский край - 7
- Новосибирская область - 7
- Омская область - 7
- Волгоградская область - 6
- Тюменская область - 6
- Республика Хакасия - 6
- Республика Дагестан - 5
- Саратовская область - 5
- Республика Алтай - 5
- Белгородская область - 4
- Смоленская область - 4
- Ярославская область - 4
- Архангельская область - 4
- Калининградская область - 4
- Мурманская область - 4
- Астраханская область - 4
- Республика Татарстан - 4
- Челябинская область - 4
- Республика Бурятия - 4
- Приморский край - 4
- Рязанская область - 3
- Тамбовская область - 3
- Тверская область - 3
- Республика Карелия - 3
- Республика Коми - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Удмуртская Республика - 3
- Пензенская область - 3
- Ханты-Мансийский автономный округ - 3
- Курская область - 2
- Орловская область - 2
- Оренбургская область - 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
- Кемеровская область - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Костромская область - 1
- Севастополь - 1
- Республика Ингушетия - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Марий Эл - 1
- Кировская область - 1
- Хабаровский край - 1
С начала пандемии в России из-за коронавируса умерло 57 555 человек.
Выписано по выздоровлении 25 798 человека:
- Москва - 6334
- Санкт-Петербург - 3058
- Московская область - 1409
- Республика Карелия - 463
- Нижегородская область - 437
- Свердловская область - 402
- Красноярский край - 400
- Архангельская область - 395
- Республика Коми - 393
- Пермский край - 381
- Брянская область - 366
- Воронежская область - 362
- Вологодская область - 352
- Хабаровский край - 340
- Самарская область - 311
- Кировская область - 306
- Тамбовская область - 296
- Ульяновская область - 289
- Иркутская область - 283
- Мурманская область - 280
- Саратовская область - 266
- Волгоградская область - 265
- Калининградская область - 260
- Тверская область - 258
- Ростовская область - 244
- Новосибирская область - 244
- Омская область - 243
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 231
- Ханты-Мансийский автономный округ - 229
- Приморский край - 223
- Новгородская область - 222
- Удмуртская Республика - 210
- Республика Бурятия - 199
- Томская область - 197
- Республика Саха (Якутия) - 197
- Республика Башкортостан - 195
- Орловская область - 193
- Ивановская область - 191
- Курская область - 184
- Ярославская область - 182
- Ленинградская область - 181
- Чеченская Республика - 180
- Оренбургская область - 178
- Калужская область - 177
- Ставропольский край - 177
- Кемеровская область - 175
- Владимирская область - 172
- Белгородская область - 170
- Тульская область - 169
- Республика Хакасия - 168
- Тюменская область - 167
- Пензенская область - 157
- Республика Дагестан - 153
- Амурская область - 152
- Рязанская область - 148
- Сахалинская область - 140
- Забайкальский край - 128
- Кабардино-Балкарская Республика - 126
- Псковская область - 119
- Краснодарский край - 116
- Республика Ингушетия - 109
- Карачаево-Черкесская Республика - 107
- Курганская область - 106
- Смоленская область - 101
- Республика Чувашия - 101
- Республика Адыгея - 83
- Республика Северная Осетия - Алания - 81
- Республика Мордовия - 80
- Астраханская область - 78
- Камчатский край - 78
- Алтайский край - 64
- Республика Крым - 53
- Республика Тыва - 53
- Республика Марий Эл - 49
- Республика Алтай - 47
- Магаданская область - 42
- Челябинская область - 30
- Республика Калмыкия - 28
- Республика Татарстан - 19
- Костромская область - 13
- Еврейская автономная область - 12
- Липецкая область - 9
- Ненецкий автономный округ - 9
- Чукотский автономный округ - 3
Всего выписано по выздоровлению по России - 2 580 138 пациентов.