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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 27 039 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 27 039 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 15,1% случаев - без клинических проявлений.

Всего по России нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Распределение по субъектам следующее:
  • 1. Москва - 5907
  • 2. Санкт-Петербург - 3746
  • 3. Московская область - 1568
  • 4. Нижегородская область - 506
  • 5. Свердловская область - 398
  • 6. Ростовская область - 392
  • 7. Воронежская область - 384
  • 8. Республика Карелия - 365
  • 9. Архангельская область - 352
  • 10. Республика Крым - 340
  • 11. Хабаровский край - 338
  • 12. Пермский край - 327
  • 13. Вологодская область - 326
  • 14. Красноярский край - 320
  • 15. Псковская область - 303
  • 16. Самарская область - 303
  • 17. Челябинская область - 303
  • 18. Ульяновская область - 276
  • 19. Волгоградская область - 276
  • 20. Саратовская область - 268
  • 21. Иркутская область - 266
  • 22. Мурманская область - 257
  • 23. Омская область - 257
  • 24. Республика Коми - 253
  • 25. Ставропольский край - 248
  • 26. Забайкальский край - 241
  • 27. Кировская область - 238
  • 28. Приморский край - 235
  • 29. Тверская область - 234
  • 30. Ленинградская область - 224
  • 31. Калининградская область - 221
  • 32. Удмуртская Республика - 220
  • 33. Ханты-Мансийский АО - 220
  • 34. Алтайский край - 212
  • 35. Новгородская область - 211
  • 36.Тульская область - 211
  • 37. Брянская область - 204
  • 38. Пензенская область - 196
  • 39. Краснодарский край - 193
  • 40. Ярославская область - 192
  • 41. Белгородская область - 190
  • 42. Ивановская область - 187
  • 43. Республика Бурятия - 185
  • 44. Томская область - 182
  • 45. Курская область - 182
  • 46. Оренбургская область - 180
  • 47. Республика Саха (Якутия) - 178
  • 48. Астраханская область - 177
  • 49. Владимирская область - 176
  • 50. Орловская область - 175
  • 51. Калужская область - 173
  • 52. Республика Башкортостан - 170
  • 53. Ямало-Ненецкий АО - 167
  • 54. Смоленская область - 163
  • 55. Липецкая область - 163
  • 56. Республика Дагестан - 161
  • 57. Тамбовская область - 159
  • 58. Тюменская область - 158
  • 59. Новосибирская область - 152
  • 60. Сахалинская область - 146
  • 61. Амурская область - 138
  • 62. Рязанская область - 138
  • 63. Кемеровская область - 138
  • 64. Республика Хакасия - 128
  • 65. Чеченская Республика - 115
  • 66. Курганская область - 110
  • 67. Республика Чувашия - 107
  • 68. Костромская область - 101
  • 69. Кабардино-Балкария - 101
  • 70. Республика Калмыкия - 97
  • 71. Республика Ингушетия - 91
  • 72. Республика Татарстан - 91
  • 73. Карачаево-Черкесия - 89
  • 74. Республика Мордовия - 89
  • 75. Республика Северная Осетия-Алания - 88
  • 76. Севастополь - 86
  • 77. Республика Алтай - 79
  • 78. Республика Адыгея - 78
  • 79. Камчатский край - 74
  • 80. Республика Марий Эл - 49
  • 81. Магаданская область - 42
  • 82. Республика Тыва - 33
  • 83. Еврейская АО - 15
  • 84. Ненецкий автономный округ - 6
  • 85. Чукотский автономный округ - 1

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%
  • 2. Еврейская автономная область 0,4%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5%
Подтверждено 536 летальных случая:
  1. Санкт-Петербург - 75
  2. Москва - 71
  3. Воронежская область - 30
  4. Красноярский край - 20
  5. Свердловская область - 18
  6. Нижегородская область - 17
  7. Краснодарский край - 16
  8. Ростовская область - 16
  9. Московская область - 15
  10. Вологодская область - 13
  11. Иркутская область - 13
  12. Самарская область - 12
  13. Ленинградская область - 11
  14. Алтайский край - 11
  15. Тульская область - 10
  16. Республика Чувашия - 10
  17. Пермский край - 10
  18. Владимирская область - 9
  19. Республика Крым - 8
  20. Ивановская область - 7
  21. Ставропольский край - 7
  22. Новосибирская область - 7
  23. Омская область - 7
  24. Волгоградская область - 6
  25. Тюменская область - 6
  26. Республика Хакасия - 6
  27. Республика Дагестан - 5
  28. Саратовская область - 5
  29. Республика Алтай - 5
  30. Белгородская область - 4
  31. Смоленская область - 4
  32. Ярославская область - 4
  33. Архангельская область - 4
  34. Калининградская область - 4
  35. Мурманская область - 4
  36. Астраханская область - 4
  37. Республика Татарстан - 4
  38. Челябинская область - 4
  39. Республика Бурятия - 4
  40. Приморский край - 4
  41. Рязанская область - 3
  42. Тамбовская область - 3
  43. Тверская область - 3
  44. Республика Карелия - 3
  45. Республика Коми - 3
  46. Республика Башкортостан - 3
  47. Удмуртская Республика - 3
  48. Пензенская область - 3
  49. Ханты-Мансийский автономный округ - 3
  50. Курская область - 2
  51. Орловская область - 2
  52. Оренбургская область - 2
  53. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
  54. Кемеровская область - 2
  55. Республика Саха (Якутия) - 2
  56. Костромская область - 1
  57. Севастополь - 1
  58. Республика Ингушетия - 1
  59. Чеченская Республика - 1
  60. Республика Марий Эл - 1
  61. Кировская область - 1
  62. Хабаровский край - 1

С начала пандемии в России из-за коронавируса умерло 57 555 человек.

Выписано по выздоровлении 25 798 человека:
  1. Москва - 6334
  2. Санкт-Петербург - 3058
  3. Московская область - 1409
  4. Республика Карелия - 463
  5. Нижегородская область - 437
  6. Свердловская область - 402
  7. Красноярский край - 400
  8. Архангельская область - 395
  9. Республика Коми - 393
  10. Пермский край - 381
  11. Брянская область - 366
  12. Воронежская область - 362
  13. Вологодская область - 352
  14. Хабаровский край - 340
  15. Самарская область - 311
  16. Кировская область - 306
  17. Тамбовская область - 296
  18. Ульяновская область - 289
  19. Иркутская область - 283
  20. Мурманская область - 280
  21. Саратовская область - 266
  22. Волгоградская область - 265
  23. Калининградская область - 260
  24. Тверская область - 258
  25. Ростовская область - 244
  26. Новосибирская область - 244
  27. Омская область - 243
  28. Ямало-Ненецкий автономный округ - 231
  29. Ханты-Мансийский автономный округ - 229
  30. Приморский край - 223
  31. Новгородская область - 222
  32. Удмуртская Республика - 210
  33. Республика Бурятия - 199
  34. Томская область - 197
  35. Республика Саха (Якутия) - 197
  36. Республика Башкортостан - 195
  37. Орловская область - 193
  38. Ивановская область - 191
  39. Курская область - 184
  40. Ярославская область - 182
  41. Ленинградская область - 181
  42. Чеченская Республика - 180
  43. Оренбургская область - 178
  44. Калужская область - 177
  45. Ставропольский край - 177
  46. Кемеровская область - 175
  47. Владимирская область - 172
  48. Белгородская область - 170
  49. Тульская область - 169
  50. Республика Хакасия - 168
  51. Тюменская область - 167
  52. Пензенская область - 157
  53. Республика Дагестан - 153
  54. Амурская область - 152
  55. Рязанская область - 148
  56. Сахалинская область - 140
  57. Забайкальский край - 128
  58. Кабардино-Балкарская Республика - 126
  59. Псковская область - 119
  60. Краснодарский край - 116
  61. Республика Ингушетия - 109
  62. Карачаево-Черкесская Республика - 107
  63. Курганская область - 106
  64. Смоленская область - 101
  65. Республика Чувашия - 101
  66. Республика Адыгея - 83
  67. Республика Северная Осетия - Алания - 81
  68. Республика Мордовия - 80
  69. Астраханская область - 78
  70. Камчатский край - 78
  71. Алтайский край - 64
  72. Республика Крым - 53
  73. Республика Тыва - 53
  74. Республика Марий Эл - 49
  75. Республика Алтай - 47
  76. Магаданская область - 42
  77. Челябинская область - 30
  78. Республика Калмыкия - 28
  79. Республика Татарстан - 19
  80. Костромская область - 13
  81. Еврейская автономная область - 12
  82. Липецкая область - 9
  83. Ненецкий автономный округ - 9
  84. Чукотский автономный округ - 3

Всего выписано по выздоровлению по России - 2 580 138 пациентов.

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