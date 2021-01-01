За сутки в России подтверждено 27 039 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 27 039 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией. Среди них 15,1% случаев - без клинических проявлений.

Всего по России нарастающим итогом зарегистрировано 3 186 336 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Распределение по субъектам следующее: 1. Москва - 5907

2. Санкт-Петербург - 3746

3. Московская область - 1568

4. Нижегородская область - 506

5. Свердловская область - 398

6. Ростовская область - 392

7. Воронежская область - 384

8. Республика Карелия - 365

9. Архангельская область - 352

10. Республика Крым - 340

11. Хабаровский край - 338

12. Пермский край - 327

13. Вологодская область - 326

14. Красноярский край - 320

15. Псковская область - 303

16. Самарская область - 303

17. Челябинская область - 303

18. Ульяновская область - 276

19. Волгоградская область - 276

20. Саратовская область - 268

21. Иркутская область - 266

22. Мурманская область - 257

23. Омская область - 257

24. Республика Коми - 253

25. Ставропольский край - 248

26. Забайкальский край - 241

27. Кировская область - 238

28. Приморский край - 235

29. Тверская область - 234

30. Ленинградская область - 224

31. Калининградская область - 221

32. Удмуртская Республика - 220

33. Ханты-Мансийский АО - 220

34. Алтайский край - 212

35. Новгородская область - 211

36.Тульская область - 211

37. Брянская область - 204

38. Пензенская область - 196

39. Краснодарский край - 193

40. Ярославская область - 192

41. Белгородская область - 190

42. Ивановская область - 187

43. Республика Бурятия - 185

44. Томская область - 182

45. Курская область - 182

46. Оренбургская область - 180

47. Республика Саха (Якутия) - 178

48. Астраханская область - 177

49. Владимирская область - 176

50. Орловская область - 175

51. Калужская область - 173

52. Республика Башкортостан - 170

53. Ямало-Ненецкий АО - 167

54. Смоленская область - 163

55. Липецкая область - 163

56. Республика Дагестан - 161

57. Тамбовская область - 159

58. Тюменская область - 158

59. Новосибирская область - 152

60. Сахалинская область - 146

61. Амурская область - 138

62. Рязанская область - 138

63. Кемеровская область - 138

64. Республика Хакасия - 128

65. Чеченская Республика - 115

66. Курганская область - 110

67. Республика Чувашия - 107

68. Костромская область - 101

69. Кабардино-Балкария - 101

70. Республика Калмыкия - 97

71. Республика Ингушетия - 91

72. Республика Татарстан - 91

73. Карачаево-Черкесия - 89

74. Республика Мордовия - 89

75. Республика Северная Осетия-Алания - 88

76. Севастополь - 86

77. Республика Алтай - 79

78. Республика Адыгея - 78

79. Камчатский край - 74

80. Республика Марий Эл - 49

81. Магаданская область - 42

82. Республика Тыва - 33

83. Еврейская АО - 15

84. Ненецкий автономный округ - 6

85. Чукотский автономный округ - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область, Кемеровская область 0,5% Подтверждено 536 летальных случая: Санкт-Петербург - 75 Москва - 71 Воронежская область - 30 Красноярский край - 20 Свердловская область - 18 Нижегородская область - 17 Краснодарский край - 16 Ростовская область - 16 Московская область - 15 Вологодская область - 13 Иркутская область - 13 Самарская область - 12 Ленинградская область - 11 Алтайский край - 11 Тульская область - 10 Республика Чувашия - 10 Пермский край - 10 Владимирская область - 9 Республика Крым - 8 Ивановская область - 7 Ставропольский край - 7 Новосибирская область - 7 Омская область - 7 Волгоградская область - 6 Тюменская область - 6 Республика Хакасия - 6 Республика Дагестан - 5 Саратовская область - 5 Республика Алтай - 5 Белгородская область - 4 Смоленская область - 4 Ярославская область - 4 Архангельская область - 4 Калининградская область - 4 Мурманская область - 4 Астраханская область - 4 Республика Татарстан - 4 Челябинская область - 4 Республика Бурятия - 4 Приморский край - 4 Рязанская область - 3 Тамбовская область - 3 Тверская область - 3 Республика Карелия - 3 Республика Коми - 3 Республика Башкортостан - 3 Удмуртская Республика - 3 Пензенская область - 3 Ханты-Мансийский автономный округ - 3 Курская область - 2 Орловская область - 2 Оренбургская область - 2 Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 Кемеровская область - 2 Республика Саха (Якутия) - 2 Костромская область - 1 Севастополь - 1 Республика Ингушетия - 1 Чеченская Республика - 1 Республика Марий Эл - 1 Кировская область - 1 Хабаровский край - 1 С начала пандемии в России из-за коронавируса умерло 57 555 человек. Выписано по выздоровлении 25 798 человека: Москва - 6334 Санкт-Петербург - 3058 Московская область - 1409 Республика Карелия - 463 Нижегородская область - 437 Свердловская область - 402 Красноярский край - 400 Архангельская область - 395 Республика Коми - 393 Пермский край - 381 Брянская область - 366 Воронежская область - 362 Вологодская область - 352 Хабаровский край - 340 Самарская область - 311 Кировская область - 306 Тамбовская область - 296 Ульяновская область - 289 Иркутская область - 283 Мурманская область - 280 Саратовская область - 266 Волгоградская область - 265 Калининградская область - 260 Тверская область - 258 Ростовская область - 244 Новосибирская область - 244 Омская область - 243 Ямало-Ненецкий автономный округ - 231 Ханты-Мансийский автономный округ - 229 Приморский край - 223 Новгородская область - 222 Удмуртская Республика - 210 Республика Бурятия - 199 Томская область - 197 Республика Саха (Якутия) - 197 Республика Башкортостан - 195 Орловская область - 193 Ивановская область - 191 Курская область - 184 Ярославская область - 182 Ленинградская область - 181 Чеченская Республика - 180 Оренбургская область - 178 Калужская область - 177 Ставропольский край - 177 Кемеровская область - 175 Владимирская область - 172 Белгородская область - 170 Тульская область - 169 Республика Хакасия - 168 Тюменская область - 167 Пензенская область - 157 Республика Дагестан - 153 Амурская область - 152 Рязанская область - 148 Сахалинская область - 140 Забайкальский край - 128 Кабардино-Балкарская Республика - 126 Псковская область - 119 Краснодарский край - 116 Республика Ингушетия - 109 Карачаево-Черкесская Республика - 107 Курганская область - 106 Смоленская область - 101 Республика Чувашия - 101 Республика Адыгея - 83 Республика Северная Осетия - Алания - 81 Республика Мордовия - 80 Астраханская область - 78 Камчатский край - 78 Алтайский край - 64 Республика Крым - 53 Республика Тыва - 53 Республика Марий Эл - 49 Республика Алтай - 47 Магаданская область - 42 Челябинская область - 30 Республика Калмыкия - 28 Республика Татарстан - 19 Костромская область - 13 Еврейская автономная область - 12 Липецкая область - 9 Ненецкий автономный округ - 9 Чукотский автономный округ - 3 Всего выписано по выздоровлению по России - 2 580 138 пациентов. Ученый рассказал об опасности мнимых симптомов коронавируса