Четыре японских губернатора призвали правительство ввести режим ЧС

В японских регионах крайне обеспокоены развитием эпидемиологической обстановки в стране. Губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ее коллеги из соседних со столицей префектур Сайтама, Тиба и Канагава на фоне увеличения скорости распространения коронавируса потребовали от правительства в срочном порядке рассмотреть вопрос о введении режима ЧС.

Главы региональных администраций выступили с соответствующим обращением после консультаций с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой, который в кабмине отвечает за выработку мер по борьбе с COVID-19, сообщает телерадиокомпания NHK. Данный шаг, как полагают в префектурах, способен исправить ситуацию.

Напомним, что 31 декабря в Токио был обновлен рекорд по суточному приросту пациентов с положительными пробами на инфекцию. Показатель превысил 1,3 тысячи человек. В общей сложности в мегаполисе за все время пандемии выявили более 61 тысячи заболевших коронавирусом.

В целом по стране положение дел с коронавирусом также не обнадеживает. Каждый день на японском архипелаге фиксируют более 3 тысяч инфицированных. Всего в Японии зафиксировали почти 197 тысяч человек с COVID-19.